Pisa-Cagliari, tutti insieme alla Cetilar Arena

PISA- Nella settimana in cui si è celebrata la Giornata Internazionale della Donna il Pisa Sporting Club ha pensato ad un’iniziativa per incentivare la presenza al femminile sugli spalti della Cetilar Arena. Una presenza che rappresenta, al momento, soltanto il 16% del totale, in uno stadio che ha visto nascere uno dei primi Club al femminile del panorama nazionale.

Per la gara in programma domenica (ore 15.00) è stato previsto uno sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti riservato a tutte le donne che potranno poi, semplicemente mostrando il loro biglietto allo Store Ufficiale via Oberdan (Borgo Largo), ottenere anche un 50% di sconto sull’acquisto di un item a scelta.

Lo sconto sarà valido per tutti i settori (escluso il settore ospiti) e sarà possibile acquistare il biglietto ridotto in promozione solo ed esclusivamente presso i seguenti punti vendita (no on-line).

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

La prevendita sarà attiva previa deliberazione da parte delle Autorità competenti; seguiranno comunicazioni in merito non appena possibile.

