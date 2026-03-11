Pisa, alla Domus Mazziniana un incontro sulla “storia ludica”: quando il gioco diventa strumento per comprendere il passato

Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Giovedì 12 marzo alle ore 15.10 la Domus Mazziniana di Pisa (via Massimo d’Azeglio 14) ospiterà il primo appuntamento del ciclo “Giocare con la storia?”, un’iniziativa dedicata al rapporto tra ricerca storica e gioco. L’incontro è organizzato dalla Domus Mazziniana in collaborazione con Associazione Italiana di Public History, Liberation Route Europe – Italia, Associazione Ludo Labo e Associazione Mazziniana Italiana.

Il pomeriggio prenderà spunto da una domanda affascinante: “Cosa sarebbe successo se…?”. Da qui nasce il concetto di storia ludica, un approccio che utilizza il gioco come strumento per esplorare i processi storici, comprendere i meccanismi che guidano gli eventi e immaginare scenari alternativi, coniugando rigore scientifico e partecipazione attiva.

A intervenire saranno Mirco Carrattieri, storico e responsabile scientifico di Liberation Route Italia, e Glauco Babini, game designer di Ludo Labo e tra gli ideatori del Play – Festival del Gioco. A coordinare l’incontro sarà Enrica Salvatori, docente di Storia pubblica digitale all’Università di Pisa e presidente dell’Associazione Italiana di Public History.

L’iniziativa si concluderà con una sessione di gioco guidata, che permetterà ai partecipanti di sperimentare direttamente questo modo innovativo di avvicinarsi alla storia.

Last modified: Marzo 11, 2026