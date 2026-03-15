Pisa – Cagliari è davvero da ultima spiaggia

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Ultima chiamata per i nerazzurri alla Cetilar Arena, avversario il Cagliari di mister Pisacane

PISA – Quella tra Pisa e Cagliari di oggi (ore 15, Cetilar Arena) è una sorta di ultima spiaggia per i nerazzurri per mantenere accesa quella flebile fiammella di speranza salvezza. I sardi dal canto loro vincendo si avvicinerebbero al loro traguardo, ossia il mantenimento della categoria, fatto non scontato ad inizio stagione.

di Antonio Tognoli

QUI PISA . Una sfida dunque tutta da vivere. Gli spalti dell’Arena non saranno gremiti, eccetto la Curva, ancora una volta esaurita. Nella formazione nerazzurra non ci saranno Lorran, Cuadrado e Stengs, oltre a Vural, Denoon e Scuffet ancora ai box. Ballottaggio tra i pali tra Nicolas favorito e Semper. In difesa dovrebbe tornare Canestrelli a completare il terzetto formato da Calabresi e capitan Caracciolo. A centrocampo al fianco di Aebischer potrebbe toccare a Marin, mentre la corsia esterna sarà di competenza di Tourè a destra che potrebbe tornare dal 1′ e la conferma di Angori a sinsitra. In attacco dovrebbero partire titolari, Moreo (cinque gol fino ad oro).

QUI CAGLIARI. Mister Fabio Pisacane dovrà rinunciare al lungodegente Bellotti, oltre che a Felici e Borrelli. L’unico ballottaggio sembra essere quello tra Mina e Rodriguez. L’ex Mazzitelli e Deiola, partiranno dalla panchina. Davanti a Caprile la coppia formata da Mina e Dossena con Ze Pedro e Obert (fresco di rinnovo) pronti ad occupare le corsie di competenza. In attacco il tridente formaro da Palestra che potrebbe essere impegnato in linea con glia altri due attaccanti Folorunsho e Kilicsoy.

L’APPENDICE. In Curva Sud non ci saranno i tifosi del Cagliari a sostenere la squadra perchè fermati dall’Osservatorio per le manifestazioni sportive. Prima del match esibizione con i tornei della Philadelphia Cup (ore 13) con il torneo nazionale degli oratori organizzato dal Centro Sportivo Italiano in collaborazione con la Lega di serie A.

PISA – CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 12 Nicolas; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 20 Aebischer, 6 Marin, 25 Loyola, 3 Angori; 32 Moreo, 17 Durosinmi. 1 Semper, 31 Luppichini, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 39 Albiol, 8 Hojholt, 7 Leris, 14 Akinsanmiro, 36 Piccinini, 9 Meister, 10 Tramoni, 19 Illing-junior, 81 Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark

CAGLIARI (4-3-3): 1 Caprile; 32 Ze Pedro, 22 Dossena, 26 Mina, 33 Obert; 8 Adopo, 10 Gaetano, 25 Sulemana; 2 Palestra, 8 Kilicsoy, 90 Folorunsho. A disp. 24 Ciocci, 12 Sherri, 30 Pavoletti, 20 Albarracin, 18 Reterink, 31 Mendy, 37 Trepy, 28 Zappa, 27 Liteta, 38 Sulev, 40 Malfitano, 15 Rodriguez, 14 Deiola, 4 Mazzitelli. All. Fabio Pisacane

ARBITRO: La Penna. Assistenti: Bercigli e Trincheri. 4 Uomo: Forneau. VAR Paterna. AVAR Camplone.

Last modified: Marzo 15, 2026