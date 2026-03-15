Bel gesto della curva nord “Fabio Bettinetti” di Livorno: ricordato l’ultras pisano Alessandro Contatore

Written by Redazione• 7:34 am• Pisa SC

PISA – Un bel gesto degli Ultras del Livorno durante la gara con il Carpi terminata sul 2-2 per ricordare il tifoso nerazzurro Alessandro Contatore morto a soli 33 anni, la scorsa settimana dopo un incidente con il suo scooter sul Viale delle Cascine a Pisa.

di Maurizio Ficeli

Ad un certo punto dalla curva nord amaranto è stato esibito uno striscione in memoria di Alessandro Contatore “CIAO ALESSANDRO, ULTRAS PISANO” firmato, “Curva Nord Fabio Bettinetti. Un gesto lodevole, ma del resto, pur nella rivalità campanilistica che ci deve essere, fra gli ultras livornesi e pisani vige una forma di gran rispetto reciproco che si è manifestata in diverse occasioni, vedi da Maurizio Alberti a Luca Rondina fino ai giorni nostri, quella lealtà che non hanno avuto fiorentini e veronesi che hanno insultato gruppi ultras assenti, mentre, ad esempio, quando anni fa, fu vietato alla tifoseria amaranto di venire a Pisa, gli ultras pisani per solidarietà, rimasero fuori dallo stadio. Quindi, è giusto sottolineare il gesto della curva nord Fabio Bettinetti di Livorno, che è un ulteriore esempio di come ci sia rivalità, ma allo stessp tempo lealtà sportiva tra le due tifoserie.

Nella foto lo striscione per Alessandro Contatore esibito dalla curva nord “Fabio Bettinetti” in occasione della gara di sabato 14 marzo con il Carpi

Last modified: Marzo 15, 2026