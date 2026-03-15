Pisa – Cagliari 3-1. Doppio Caracciolo e Moreo ridanno il successo ai nerazzurri

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PISA – Il Pisa batte il Cagliari (3-1) e dopo sei pareggi e undici sconfitte torna al successo che mancava davanti al suo pubblico dal 7 novembre 2025 quando i nerazzurri sconfissero la Cremonese di Nicola con un gol di Tourè. Questa però è una vittoria che vale di più arrivata in un momento difficilissimo per tutto l’ambiente che può dare nuove energie alla squadra. Vincere aiuta a vincere ed il “Vi vogliamo così” della Curva Nord a fine gara è emblematico. Dopo il rigore in apertura di Moreo, il primo tempo si era chiuso con l’espulsione di Durosinmi ed il Pisa in dieci. Ma la squadra si è ripresentata nella ripresa con un piglio importante trovando due gol nel giro di due minuti con il suo capitano Antonio Caracciolo. A niente è servita la rete di Pavoletti al 66′. Il Pisa si è chiuso bene ed ha portato a casa tre punti importantissimi.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Canestrelli e Tramoni tornano titolari. Nicolas confermato tra i pali. A centrocampo sulla linea mediana spazio ad Aebischer e Marin. Leris e Angori confermati sugli esterni. Tramoni e Moreo sono schierati un passo indietro rispetto all’unica punta Durosinmi. Tutto confermato per il Cagliari rispetto alle indicazioni della vigilia. Pisacane schiera un 4-3-3. Davanti a Caprile è regolarmente in campo Mina con Dossena al suo fianco e Ze Pedro e Obert (fresco di rinnovo) terzini difensivi. A centrocampo spazio ad Adopo, il recuperato Gaetano e Sulemana. In attacco Palestra è schierato sulla linea delle due punte Kilicsoy e Folorunsho. Passerella per i più giovani nella Philadelphia Cup prima della gara nel torneo degli oratori, organizzato dal CSI in collaborazione con la Lega di serie A.

Poco prima del match Gabriele Piccinini ha deposto un mazzo di fiori sotto la Curva Nord Maurizio Alberti, per ricordare la scomparsa di Alessandro Contatore vittima di un incidente con il suo scooter una settimana fa sul Viale delle Cascine a cui la Curva Nord ha tributato un “Ciao Ale” condito da commossi applausi. Un centinaio i tifosi del Cagliari in Curva Sud arrivati dalla vicina Toscana, visto che la trasferta è stata chiusa ai residenti in terra sarda.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, il Cagliari si schiera in completo bianco con inserti rossoblù. Prime fasi di studio con gli ospiti che sembrano attendere il Pisa nello loro metà campo. Angori conquista una punizione dalla tre quarti sinistra del campo. La punizione però non viene sfruttata a dovere. Palla oltre la traversa. Al 7′ per un contatto tra Sulemana e Calabresi, l’arbitro La Penna assegna il calcio di rigore al Pisa. Sul dischetto va Stefano Moreo (8′) che spiazza Caprile e porta in vantaggio il Pisa. Sesto gol in stagione per il 32 nerazzurro. E come all’andata, quando trasformò Tramoni a fine primo tempo, anche oggi il Pisa si trova in una situazione di vantaggio contro la squadra di Pisacane. Esulta l’Arena. Pisa in vantaggio dopo un buon inizio. La risposta del Cagliari non si fa certo attendere: da un cross da destra di Palestra, colpo di testa di Obert, Nicolas è battuto, ma viene salvato dalla traversa, sulla ribattuta della trasversale Sulemana, per fortuna dei nerazzurri manda alto da pochi passi. Nerazzurri costretti al cambio al 16′: fuori Marin per un infortunio probabilmente alla caviglia, dentro Hojholt. Applausi per Marin al momento della sostituzione. Intanto l’arbitro La Penna intercetta un pallone in area dopo il primo corner della gara per il Cagliari. Si riparte da Nicolas come da regolamento. Nel frattempo però Tramoni se ne va in contropiede, si accentra, lascia partire il destro murato, sulla ribattuta ci prova Aebischer dai ventidue metri, Caprile blocca in due tempi la conclusione centrale del centrocampista svizzero del Pisa. Sugli spalti la Curva Nord Maurizio Alberti ricorda ancora Alessandro Contatore: “Perdiamo un fratello e un pezzo di noi, Ciao Ale per sempre svitato“. Più di un minuto di applausi accompagna il ricordo del ragazzo scomparso una settimana fa sul Viale delle Cascine. Intanto in campo si fa male Folorunsho che sembra costretto al cambio. Pavoletti è già pronto. Ma Pisacane invitato dal giocatore ci ripensa e rimane in campo. Al 37′ però il Pisa rimane in dieci. La Penna espelle Durosinmi reo di un fallo su Mina che rimane a terra. Nerazzurri costretti a giocare in inferiorità numerica. La gara che si era messa bene nel risultato, si fa in salita per la squadra di Hiljemark. I sardi producono il massimo sforzo. Una conclusione dal limite di Gaetano è deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner una conclusione con il mancino di Obert è deviata ancora in angolo da Nicolas. Sono addirittura sei i minuti di recupero concessi da La Penna. Prima del riposo il Pisa ha una ghiotta occasione per raddoppiare. Azione iniziata da Moreo che apre a sinistra una gran palla a Tramoni cross che raggiunge ancora Moreo il quale tocca per Hojholt che non riesce a segnare con Caprile che smanaccia la sfera fuori dalla porta. Una grande occasione per il raddoppio sprecata dai nerazzurri. Peccato. Si va al riposo comunque con il Pisa avanti di un gol sul Cagliari.

IL SECONDO TEMPO. Due cambi dopo l’intervallo per il Cagliari. Pisacane lascia negli spogliatoi Mina e Adopo ed inserisce Zappa e Pavoletti. Nel Pisa non ce la fa Calabresi costretto al cambio, dentro Albiol. La ripresa inizia con un brutto fallo diZe Pedro su Moreo. La Penna estrae il giallo per il numero 32 di Pisacane. E‘ il Pisa però a trovare il raddoppio da una lunga rimessa eseguita da Canestrelli, Folorunsho devia la sfera che termina a Caracciolo che dentro l’area piccola appoggia in rete: 2-0. Siamo al 51′. I nerazzurri approfittano dell’inizio ripresa un pò distratto del Cagliari, guadagnano un corner. Leris si incarica della battuta, Albiol spizza ancora per Caracciolo che sulla linea di porta appoggia in porta il 3-0. Doppietta per il capitano nerazzurro, che va ad esternare la sua gioia sotto la curva nerazzurra.

La risposta del Cagliari stordito dall’uno-due è in una conclusione di Kilicsoy bloccato in due tempi da Nicolas. Nel frattempo sono due i gialli di La Penna. Il primo ad Obert per simulazione e il secondo più pesante ad Aebischer, che era in diffida e salterà la trasferta di Como tra sette giorni. Pisacane inserisce l’ex Mazzitelli e Trepy, escono Gaetano e Kilicsoy. Il Cagliari accorcia le distanze al 66′. Una respinta di testa di Dossena su un possibile contropiede nerazzurro, diventa un assist per Pavoletti, che scatta alle spalle della difesa e in area batte Nicolas in uscita dai pali: 3-1. L’attaccante del Cagliari esulta mostrando al pubblico pisano al “L” di Livorno. Anche un pò di campanile in questo Pisa-Cagliari, che riporta alla grande rivalità tra Pisa e Livorno. Il Cagliari continua a spingere, il nuovo entrato Trepy si trova la palla davanti a Nicolas, ma per fortuna dei nerazzurri calcia malamente fuori. Nel frattempo c’è spazio anche per Akinsanmiro, che al minuto 72 rileva un applauditissimo Tramoni. Pisacane risponde con l’ingresso del 2005 Albarracin in luogo di Ze Pedro. Intanto Moreo prova a sorprendere dalla lunga distanza Caprile, palla che supera il portiere sardo fuori dai pali, ma termina sul fondo. Poco primaDossena su azione di corner aveva staccato più in alto di tutti, ma la sfera per fortuna dei nerazzurri terminava a lato. Al minuto 80 Obert si becca un altro giallo per un intervento falloso su Leris. Ristabilita dunque la parità numerica. Dopo quella di Durosinmi al 37′ del primo tempo arriva quella di Obert a dieci minuti dalla fine. Fasi finali della partita. Il Pisa controlla il match il Cagliari cerca il gol. C’è spazio per il ritorno in campo di Tourè che rileva all’89’ Leris. Nel frattempo un gran cross da sinistra di Angori, trova ancora in mezzo all’area Moreo che anticipa tutti, ma Caprile para in due tempi e sventa la minaccia per il Cagliari. Sono cinque i minuti di recupero assegnati da La Penna. Nicolas blocca in area un cross da destra di Trepy. Il boato dell’Arena è gigantesco. Moreo corre dappertutto in questo finale ed ha anche l’occasione per un ultima apertura per Caracciolo che viene però fermato nel suo contropiede. La gara si chiude su un calcio di punizione dai 25 metri per il Cagliari bloccata a terra da Nicolas. Il Pisa torna al successo voluto a tutti i costi in una giornata positiva che può dare rinnovato entusiasmo alla truppa di Hiljemark.

PISA – CAGLIARI 3-1

PISA (3-4-2-1): 12 Nicolas; 33 Calabresi (46′ 39 Albiol), 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris (89′ 15 Tourè), 20 Aebischer, 6 Marin (16′ 8 Hojholt), 3 Angori; 10 Tramoni (72′ 14 Akinsanmiro), 32 Moreo; 17 Durosinmi. A disp. 1 Semper, 31 Luppichini, 2 Bozhinov, 26 Coppola, 35 Loyola, 15 Tourè, 36 Piccinini, 9 Meister, 19 Illing-junior, 81 Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark

CAGLIARI (4-3-3): 1 Caprile; 32 Ze Pedro (76′ 20 Albarracin), 22 Dossena, 26 Mina (46′ 28 Zappa), 33 Obert; 8 Adopo (46′ 30 Pavoletti), 10 Gaetano (63′ 4 Mazzitelli), 25 Sulemana; 2 Palestra, 8 Kilicsoy (63′ 37 Trepy), 90 Folorunsho. A disp. 24 Ciocci, 12 Sherri, 18 Reterink, 31 Mendy, 27 Liteta, 38 Sulev, 40 Malfitano, 15 Rodriguez, 14 Deiola. All. Fabio Pisacane

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma 1. Assistenti: Bercigli e Trincheri. 4 Uomo: Forneau. VAR Paterna. AVAR Camplone.

RETI: 8′ Moreo (P, rig.), 51′ e 53′ Caracciolo (P), 66′ Pavoletti (C)

NOTE: giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Ze Pedro (C), Obert (C), Aebischer (P), Dossena (C). Espulso al 37′ Durosinmi (P, rosso diretto). Espulso all’80’ Obert (C, doppio giallo). Angoli 1-5. Spettatori. 9.749. Rec pt 6′; st 5′.

Last modified: Marzo 15, 2026