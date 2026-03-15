Written by Marzo 15, 2026 5:07 pm Pisa SC

Fabio Pisacane: “Siamo tutti responsabili di questa sconfitta”

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PISA – Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane commenta la sconfitta per 3-1 maturata contro il Pisa alla Cetilar Arena.

di Antonio Tognoli

Questa sconfitta è la fotografia delle sconfitte con Genoa e Lecce. Non siamo stati bravi durante tutto l’arco della gara. In questo momento dobbiamo rimanere tutti molto lucidi per capire bene le cose. Da domani rivedrò la gara e la esaminerò per bene. La partita l’avevamo preparata bene, è un periodo che non ci gira a dovere. Andati sotto sul rigore abbiamo colpito una traversa. Siamo tutti responsabili quando si perde o quando si vince. Non me la sento di additare nessuno, siamo tutti responsabili“.

Pisa sempre in corsa per la salvezza? Fino a che la matenatica non lo condanna ci deve credere, perchè tutto può succedere“.

Last modified: Marzo 15, 2026
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