Beach Soccer. Pugliese torna al Lenergy Pisa. “Ritrovare questi colori per me è speciale”

Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa BS comunica il gradito ritorno di Fabio Pugliese. Già nerazzurro nella stagione 2024, culminata con due secondi posti in Europa e in Italia, il giovane ma già esperto classe 2001 torna a vestire la maglia nerazzurra, con lo scudetto cucito sul petto.



Queste le sue parole: “Torno a Pisa portandomi dietro un’esperienza importante dopo la stagione 2024, con due finali giocate tra campo nazionale e internazionale. Sono stati momenti che mi hanno fatto crescere molto e che mi danno ancora più motivazione per questa nuova avventura. Ritrovare i colori di Pisa, per di più da campione d’Italia, è qualcosa di speciale. È una chiamata che per me ha grande valore e che accolgo con grande entusiasmo e voglia di dare il massimo per la squadra.”

Last modified: Marzo 15, 2026