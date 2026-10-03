Pisa Book Festival: il programma di sabato 3 ottobre agli Arsenali Repubblicani

Written by Redazione• 9:12 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Letteratura internazionale, grandi protagonisti della narrativa contemporanea, storia, attualità e sport: entra nel vivo la ventiquattresima edizione del Pisa Book Festival, il salone dell’editoria indipendente in programma fino a domenica 4 ottobre agli Arsenali Repubblicani di Pisa e in alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

Ad aprire la seconda giornata del Festival sarà un omaggio a Grazia Deledda, nel centenario dell’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura. Due appuntamenti dedicati alla scrittrice sarda coinvolgeranno gli studenti delle scuole pisane: alle ore 10, nell’Auditorium del Museo delle Navi Antiche, il Liceo Dini proporrà un reading ad alta voce di Cenere, mentre alle ore 11 saranno gli studenti del Liceo Classico Galilei a dare voce alle pagine di Canne al vento.

Spazio invece all’attualità internazionale con Intelligenza artificiale e dazi. La guerra fredda di Trump all’Unione Europea(Effigi). L’autore Daniele Magrini dialogherà con Michele Taddei, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, affrontando due questioni centrali del dibattito contemporaneo: lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea.

Tra gli appuntamenti più significativi della giornata, due incontri dedicati all’Ucraina, paese ospite della ventiquattresima edizione del Pisa Book Festival. Alle ore 12, Elena Kostioukovitch, scrittrice e traduttrice, presenterà Kyiv. Una fortezza sopra l’abisso (La Nave di Teseo). Un appuntamento che porta al centro del programma la capitale ucraina attraverso lo sguardo e la scrittura di una delle protagoniste della cultura letteraria internazionale. Nel pomeriggio, alle ore 17, il pubblico potrà incontrare Yaryna Grusha, che presenterà il suo libro L’album blu (Bompiani). Un secondo appuntamento che arricchisce il programma dedicato all’Ucraina, offrendo ai lettori l’opportunità di conoscere da vicino un’altra voce della sua letteratura contemporanea.

Lo sport, filo conduttore di questa edizione, sarà protagonista di tre appuntamenti che intrecciano imprese agonistiche, memoria e narrazione. Si comincia alle ore 14 con La finale di Sarajevo (Bottega Errante), il libro con cui Gianni Galleri racconta l’incredibile storia del primo campionato bosniaco di basket. L’autore dialogherà con Paolo Ciampi, ripercorrendo una vicenda nella quale lo sport incontra la storia. Alle ore 15, spazio al calcio con Triplete! Mourinho, Moratti e un anno indimenticabile (66thand2nd). Giuseppe Sansonna racconterà una delle stagioni più memorabili del calcio italiano, ripercorrendo l’impresa dell’Inter attraverso i suoi protagonisti. Alle ore 16 sarà invece la volta di Marco Pastonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ex giocatore di rugby di serie A e appassionato ciclista. In dialogo con Paolo Ciampi, presenterà Strade nere (Ediciclo) e Rugby underground (Bottega Errante), due libri che offrono altrettante prospettive sul mondo dello sport e sulle storie che lo attraversano.

Spazio anche agli appassionati del giallo, con due incontri della sezione Giallissimo. Alle ore 14, Mirko Zilahy presenterà Il giardino delle ombre (Mondadori); alle ore 18, sarà invece protagonista Gabriella Genisi, che presenterà il suo romanzo Come la rosa. Non dire falsa testimonianza (Rizzoli).

Tra gli eventi che caratterizzeranno la seconda giornata, particolare rilievo avrà l’incontro con Giorgio Conte, protagonista di un’anteprima nazionale in programma alle ore 18, nell’Auditorium del Museo delle Navi Antiche. Il cantautore presenterà il suo esordio letterario Biglietto serie L273505 (venduto a Voghera). All’incontro parteciperanno Giovanni Succi e l’editore Valerio Nardoni (Valigie Rosse). Un appuntamento che arricchisce il programma del Festival attraverso il dialogo tra musica e letteratura.

Programma completo del Pisa Book festival su:

Last modified: Ottobre 3, 2026