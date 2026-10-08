L’ex elementari “Filzi” di Madonna dell’Acqua ospiteranno un nuovo asilo nido da 60 posti e una sezione della scuola dell’infanzia

Written by Redazione• 2:27 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Rinascono le scuole “Filzi”. Le storiche ex scuole primarie di Madonna dell’Acqua, chiuse dal giugno 2024, diventeranno il secondo polo 0-6 di San Giuliano Terme, dopo il “Mary Poppins” di Ghezzano, grazie a un investimento da un milione e 650 mila euro, un milione dei quali regionali e 650mila provenienti dalle casse comunali.

Giovedì 8 ottobre la consegna del cantiere e l’inizio dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione che si concluderanno nell’estate prossima in modo da permettere al novo Polo di essere pienamente operativo per l’inizio del prossimo anno scolastico. A cantiere concluso, gli spazi dell’ex scuole elementari ospiteranno un nuovo asilo nido in grado di accogliere fino a 60 bambine e bambini fra 0 e 3 anni e una sezione della scuola dell’infanzia. Saranno effettuati anche interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico e di trattamento dell’aria, oltre al rifacimento dei locali interni della ex scuola per adattarli alle esigenze di un nido e di una scuola dell’infanzia moderna.

La nuova struttura scolastica permetterà anche di centrare un obiettivo fondamentale per i più piccoli e le famiglie sangiulianesi: “Il cantiere che si è aperto stamani è sì un intervento infrastrutturale, ma funzionale a far compiere un salto di qualità fondamentale alle politiche educative del nostro comune – ha spiegato il sindaco Matteo Cecchelli-: il nuovo asilo nido, aggiunto all’ampliamento dei posti al “Mary Poppins” dopo gli interventi fatti nei mesi scorsi, infatti, ci permetterà di azzerare completamente le liste d’attesa dei residenti a San Giuliano Terme, una necessità per venire incontro ai bisogni educativi dei più piccoli e delle loro famiglie”.

“A lavori conclusi – ha aggiunto l’assessora ai lavori pubblici e all’istruzione Fabiana Coli- avremo due moderni poli 0-6 nel territorio comunale, un passo avanti fondamentale che ci consentirà di pianificare un progetto educativo unico per i nostri bambini che va dai primi mesi di vita fino all’ingresso nella scuola dell’obbligo”.

Nella foto il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessora Fabiana Coli, insieme agli architetti Andreoni e Arrighi, alla consegna del cantiere

Last modified: Ottobre 8, 2026