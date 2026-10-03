Ippodromo di San Rossore: giovedì 29 ottobre al via la stagione 2026/27

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PISA – L’ippodromo di San Rossore riapre giovedì 29 ottobre, prima giornata di una stagione che si protrarrà fino a domenica 4 aprile 2027 quando si disputerà il 137° premio Pisa. Annunciata l’intesa con AVIS comunale Pisa come SPONSOR SOLIDALE della stagione.

L’estate 2026 ha visto Alfea impegnata nella gestione dell’Ippodromo Caprilli di Livorno, del quale ha contribuito a salvare la stagione insieme al all’Amministrazione Comunale, un impegno a difesa del territorio toscano e del settore ippico in generale. Parallelamente, a San Rossore, Alfea ha effettuato diversi interventi di manutenzione straordinaria sulle piste da corsa e sulle proprie scuderie con l’installazione di una moderna giostra per cavalli, investimenti che dimostrano la volontà di permanere ai primi posti del ranking degli ippodromi nazionali.



Per la stagione che sta per partire a San Rossore AVIS comunale di Pisa, sarà Sponsor solidale dell’ippodromo. Esprime soddisfazione la presidente Barbara Boccardi, sottolineando che per AVIS sarà possibile fruire gratuitamente di visibilità con spazi e iniziative che permetteranno di sensibilizzare il pubblico nei confronti della donazione, La parte autunnale della stagione 2026/27 vede in programma 15 giornate di corse, delle quali 7

festive. Il montepremi a disposizione delle scuderie sarà di 1.254.360 euro.



Il calendario delle corse principali conferma gli appuntamenti tradizionali, cioè i Grandi Premi quali

“Criterium di Pisa”, “Rosenberg” e “Andred”, “Tower of Pisa – MOUTAI Cup” (6 dicembre), “Goldoni”

e “Piazza dei Miracoli” 26 dicembre.

Sono confermati i due gran premi per cavalli Anglo Arabo in programma il 22 novembre. Da ricordare infine le 6 corse in ostacoli, programmate il 10 ed il 17 dicembre. L’ippodromo di San Rossore non è “solo corse” e viene riproposta una formula di intrattenimento per tutte le categorie di pubblico, dagli appassionati, ai giovani e alle famiglie. Abbiamo quindi previsto in ogni giornata festiva un ricco programma di eventi e spettacoli collaterali in pista e sul parterre: si va da artisti circensi a spettacoli equestri di varia, da esibizioni di fitness a mini-gare di

agility dog, solo per fare alcuni esempi. Il programma completo si trova sul nostro sito www.sanrossore.it. Per le famiglie e i più piccoli confermata l’animazione nell’area di “Ippolandia”, la presenza dei pony e il grande parco giochi all’aperto. Verrà inoltre riproposto il tour “Dietro le quinte”, che grande successo ha riscosso nelle passate stagioni, nel corso del quale vengono raccontati l’ippodromo e i meccanismi delle corse, ma anche vissuta la giornata da punti di vista privilegiati. Un’iniziativa, giunta ormai alla 18^ stagione, che ha riscosso un crescente successo arrivando a oltre 5 mila presenze.



Ma a San Rossore già si guarda avanti, a quella che sarà la stagione invernale che sfocerà nel “Marzo mese dell’ippica pisana”, culminante nel 137° Premio Pisa. La città sarà di nuovo coinvolta in tutte quelle iniziative che negli ultimi anni hanno avuto così tanto successo (“L’Ippodromo in città” con l’allestimento delle vetrine e la promozione con hostess in centro, la festa dei cappelli e altro ancora), così come tutto il territorio provinciale (con il 13° Palio dei Comuni della Provincia di Pisa).

Anche quest’anno infine, per saltare la fila, sarà possibile acquistare online in ogni momento il biglietto d’ingresso all’ippodromo dal proprio PC o smartphone sul sito www.2tickets.it. Come sempre per essere aggiornati sul programma di corse e eventi basta seguire il sito internet e soprattutto i canali social dell’ippodromo (Facebook e Instagram) che anche quest’anno presenteranno diverse novità. A oggi la pagina Facebook ha superato i 15 mila follower provenienti da 50 nazioni diverse, mentre il profilo Instagram ha superato i 8 mila follower.

Last modified: Ottobre 3, 2026