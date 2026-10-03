Viabilità. Attivo il restringimento di carreggiata sul ponte del Fosso di Titignano

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PISA – Sono attive le modifiche alla viabilità lungo la SRT 206 “Pisana-Livornese”, in località Montacchiello, a cura della Provincia di Pisa. Tali modifiche sono finalizzate all’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria,

Nello specifico, in corrispondenza del ponte sul Fosso di Titignano (situato al km 40+520, tra le intersezioni con Via di Titignano e Via del Fagiano), è stato istituito un restringimento simmetrico della carreggiata a 6,00 metri con mantenimento del doppio senso di circolazione. Contestualmente, nel medesimo tratto (dal km 40+500 al km 40+550) la velocità massima consentita viene ridotta a 30 km/h.

“Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’ispezione tecnica effettuata dalle strutture della Provincia lo scorso 15 settembre 2026, dopo che da anni questa infrastruttura è comunque oggetto di attento monitoraggio da parte della struttura tecnica provinciale. Dalle verifiche è emerso un incremento dello stato di degrado degli elementi strutturali del ponte, che ha richiesto l’adozione immediata di misure precauzionali, per la prima volta modifiche alla viabilità, per tutelare l’incolumità pubblica e garantire il transito in piena sicurezza in attesa dei lavori di ripristino“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

Per questo primo intervento l’ente provinciale sta agendo attraverso risorse stanziate dalla Regione Toscana pari a 265mila euro, tuttavia per la completa realizzazione della manutenzione di entrambe le infrastrutture presenti in loco sono necessarie 450mila euro di stanziamento complessivo.

La Provincia di Pisa raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza e il rispetto della segnaletica temporanea installata nell’area interessata dai lavori.

Last modified: Ottobre 3, 2026