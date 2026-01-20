Coltano, al via la pulizia straordinaria in via dell’Idrovora: intervento contro le discariche abusive

Written by admin• 1:11 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Partiranno lunedì 26 gennaio le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano, nel tratto di pineta compreso tra l’edificio dell’Idrovora e il villaggio rom. L’intervento è promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa e sarà eseguito da Geofor, con il supporto dell’Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale di Pisa.

I mezzi di Geofor saranno al lavoro per tutta la settimana per rimuovere i numerosi rifiuti abbandonati lungo oltre 800 metri di strada, dove si sono formati cumuli e piccole discariche abusive. L’operazione segue precedenti interventi effettuati tra settembre e ottobre nella stessa area, che avevano portato alla raccolta di 23 tonnellate di rifiuti.

«Si tratta di un nuovo intervento straordinario di pulizia in una zona purtroppo segnata da ripetuti episodi di abbandono illecito – spiega l’assessore all’Ambiente Giulia Gambini –. I rifiuti rimossi ammonteranno a diverse tonnellate e includono plastica, cartongesso, poliuretano e altri scarti edilizi, che verranno differenziati secondo le corrette modalità».

L’operazione ha un costo stimato di circa 60mila euro, interamente a carico del Comune. «Sono interventi complessi e onerosi – sottolinea Gambini – per questo è fondamentale sensibilizzare i cittadini sui danni ambientali ed economici che ricadono sull’intera collettività. L’obiettivo è spezzare il circolo vizioso per cui il degrado genera ulteriore degrado, affiancando alla pulizia prevenzione, controlli e sanzioni».

Modifiche alla viabilità

Per consentire le operazioni, sarà vietato l’accesso nel tratto interessato di via dell’Idrovora a causa dell’impiego di mezzi pesanti che occuperanno l’intera carreggiata. Le modifiche al traffico saranno in vigore dal 26 al 30 gennaio, dalle 7.30 alle 16.30, nel tratto compreso tra via della Sofina e via Aurelia Sud.

L’intervento rientra in una strategia più ampia di tutela ambientale e contrasto all’abbandono dei rifiuti portata avanti dall’Amministrazione comunale su tutto il territorio.

