Anteprima nazionale di “Noi siamo Caos” al festival NavigArte 2025

PISA – Il 31 ottobre alle 20, presso i Teatri di Danza e delle Arti (Corte Sanac 97-98) a Pisa, il festival NavigArte 2025 presenta l’anteprima nazionale di Noi siamo Caos, nuova creazione della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor diretta da Flavia Bucciero. L’evento conferma il festival, giunto alla quindicesima edizione, come spazio di ricerca, sperimentazione e dialogo tra arte e società.

La coreografia, con cinque interpreti – Iolanda Del Vecchio, Alice Covili, Alice D’Urso, Fausto Paparozzi e Marco Della Corte – esplora simbolicamente le contraddizioni del mondo contemporaneo: guerre, cambiamento climatico, violenza di genere, disuguaglianze e perdita di punti di riferimento. Lo spettacolo coniuga intensità drammatica e sottili venature di ironia, invitando il pubblico a riflettere attraverso il linguaggio dei corpi e dei movimenti.

«Viviamo immersi in un tempo caotico – spiega Flavia Bucciero –. Con questa creazione vogliamo dare forma al disorientamento, ma anche al desiderio di ritrovare un orizzonte umano. Noi siamo Caos è un atto di consapevolezza e un invito a non smettere di cercare».

La colonna sonora, curata da Antonio Ferdinando Di Stefano, mescola musica classica, contemporanea ed elettronica, amplificando le stratificazioni temporali e culturali della pièce. Noi siamo Caos è il secondo capitolo della trilogia Dei tempi che furono, dei tempi che saranno, progetto pluriennale della compagnia.

Biglietti: Intero €7, Ridotto €5 (studenti universitari, soci Coop, residenti quartiere Porta a Mare – Cep-Barbaricina, bambini e studenti di scuole di danza, musica e teatro).

Il festival, sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e UniCoopFi, conferma la propria vocazione di piattaforma culturale dinamica, capace di interpretare il presente e proporre uno sguardo critico sul futuro.

