Casciana Terme Lari, mancanza d’acqua in alcune frazioni

CASCIANA TERME LARI- Acque segnala che oggi, martedì 28 ottobre, a causa di un guasto sulla rete idrica, si registrano interruzioni del servizio nelle frazioni di Cevoli, La Capannina, San Ruffino e Orceto nel comune di Casciana Terme Lari.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la rete. Il ritorno alla normale erogazione è previsto indicativamente dalle ore 13.30; potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidamento temporaneo dell’acqua, destinati a risolversi rapidamente.

Per informazioni o aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

