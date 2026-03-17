Pisa, una settimana di teatro tra nuova drammaturgia e grandi classici al Teatro Nuovo e Ballast

Written by Redazione• 9:29 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA-Una nuova settimana di spettacoli tra teatro contemporaneo e riletture dei classici anima il Teatro Nuovo di Pisa e Ballast – Officine Creative, il nuovo spazio dedicato alla ricerca scenica e alle arti performative.

Si parte giovedì 19 marzo alle 21 a Ballast (via Giunta Pisano 14) con “La più grande tragedia dell’umanità” di Jacopo Giacomoni, produzione della Compagnia Malmadur, inserita nella rassegna “Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo”. Lo spettacolo, firmato dal vincitore del Premio Riccione, propone una riflessione ironica e disincantata sulla rappresentazione della tragedia nel mondo di oggi, coinvolgendo il pubblico in un percorso che attraversa eventi quotidiani e drammi universali.

Al Teatro Nuovo prosegue la stagione con “Anna Karenina”, in scena venerdì 20 marzo alle 21, una rilettura teatrale del capolavoro di Lev Tolstoj che esplora i temi dell’amore, del destino e del conflitto sociale.

La settimana si chiude sabato 21 marzo alle 21 con “Lieto fine”, scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti, con la regia di Roberto Abbiati e dello stesso Benvenuti. Lo spettacolo conclude la trilogia del Dinosauro Canterino e accompagna il pubblico in un viaggio ironico e surreale nella mente di un autore comico.

I biglietti sono disponibili online su Ciaotickets oppure presso la biglietteria del Teatro Nuovo (Piazza della Stazione 16). Per informazioni: teatronuovopisa@gmail.com, telefono 392 3233535, sito www.teatronuovopisa.it.

Last modified: Marzo 17, 2026