“Geppetto” alla Città del Teatro: a Cascina uno spettacolo speciale per la Festa del papà

CASCINA- Un padre e un figlio che si cercano, si perdono e crescono insieme. È da questo legame universale che nasce Geppetto, lo spettacolo in scena domenica 15 marzo alle ore 17.30 alla Città del Teatro di Cascina, in occasione della “Festa del babbo”, all’interno della rassegna Domenica a Teatro.

Ispirato a Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, lo spettacolo propone una rilettura originale della celebre storia guardandola attraverso gli occhi di Geppetto.

In una bottega di falegname, tra banco da lavoro e strumenti del mestiere, l’anziano artigiano vive la sua solitudine mentre intaglia il legno e i ricordi. Da quei gesti semplici nascono parole, immagini e storie: le avventure di Pinocchio prendono forma attraverso piccoli oggetti, invenzioni quotidiane e suggestioni sceniche essenziali che invitano lo spettatore a immaginare più che a vedere.

La narrazione restituisce così un ritratto intimo e poetico di Geppetto: un padre che crea, sogna e spera, capace di trasformare il legno in materia viva e di dare forma a un figlio e a un desiderio di futuro.

Tra le pieghe della lingua toscana di Collodi emergono temi profondi e attuali: la solitudine, il desiderio di genitorialità, il dialogo tra generazioni, la fatica e la bellezza del crescere. Un racconto che parla ai bambini ma anche agli adulti, ricordando quanto l’immaginazione e le storie possano aiutarci a comprendere noi stessi.

Lo spettacolo è prodotto da Fondazione Sipario Toscana, con drammaturgia di Tonio De Nitto e Debora Mattiello e regia di Tonio De Nitto. In scena Debora Mattiello, accompagnata dalle musiche di Paolo Coletta.

Un appuntamento speciale per festeggiare insieme la Festa del papà attraverso il teatro, condividendo una storia capace di emozionare grandi e piccoli.

GEPPETTO

Domenica 15 marzo ore 17.30

Sala Margherita Hack – La Città del Teatro (Cascina)

Età consigliata: 5+

Teatro d’attore

Durata: 55 minuti

Biglietti da 5 a 9€ disponibili su Ticketone e in teatro.

Info 050.744400 biglietteria@lacittadelteatro.it

