Pisa, alla Domus Mazziniana un incontro sul DDL Antisemitismo: giuristi e storici a confronto

Written by Redazione• 8:31 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Martedì 28 aprile 2026, alle ore 17, la Domus Mazziniana ospiterà l’incontro dal titolo “Il disegno di legge ‘Antisemitismo’. Una riflessione a più voci”, dedicato all’analisi del provvedimento approvato al Senato lo scorso 4 marzo e attualmente all’esame della Camera.

L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento sul contenuto del disegno di legge e sul dibattito che ha accompagnato il suo iter, caratterizzato da posizioni articolate sia in ambito politico che accademico. Al centro della discussione anche il confronto sulla definizione di antisemitismo adottata dalla International Holocaust Remembrance Alliance, tema che ha suscitato un ampio e acceso confronto pubblico.

Durante l’incontro verranno analizzati i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che ha esaminato sette diversi disegni di legge, oltre alle implicazioni giuridiche, storiche e costituzionali del provvedimento.

Interverranno Alberto di Martino della Scuola Superiore Sant’Anna, Carlotta Ferrara degli Uberti del CISE – Università di Pisa e Nannerel Fiano. A coordinare sarà Serena Grazzini.

L’appuntamento rientra nel progetto di ricerca “Ebrei ed Ebraismo. Le parole per parlarne”, promosso dal CISE e dai dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica e di Civiltà e Forme del Sapere, in collaborazione con la Domus Mazziniana.

L’incontro sarà aperto al pubblico e trasmesso in streaming sui canali social della Domus Mazziniana. Il seminario è inoltre valido per l’aggiornamento docenti ed è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pisa con due crediti formativi, riservati ai partecipanti in presenza.

Last modified: Aprile 27, 2026