Pisa, alla Cittadella Galileiana si chiude il ciclo sulla telefonia: incontro su fibra, 5G e IA

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PISA – Si conclude sabato 18 aprile il ciclo di conferenze legato alla mostra “150 anni di telefonia”, allestita alla Cittadella Galileiana (padiglione C1, via Nicola Pisano 12). L’ultimo appuntamento è in programma alle ore 11 con l’incontro dal titolo “L’evoluzione verso le moderne telecomunicazioni: la fibra ottica, il 5G, l’intelligenza artificiale, il cloud, la cybersecurity e l’internet delle cose”.

Relatore sarà l’ingegnere Alessandro Bettini, esperto di telecomunicazioni ed ex dirigente Tim, che guiderà il pubblico in un approfondimento sulle tecnologie che stanno trasformando il settore. L’iniziativa chiude il ciclo di incontri che ha accompagnato la mostra nelle settimane di apertura, con la partecipazione di esperti e professionisti.

L’ingresso sia alla conferenza sia alla mostra è libero.

La mostra

“150 anni di telefonia”, curata da Marcello Cecconi e organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Iconografico Pisano con il patrocinio di enti locali e istituzioni, celebra il 150° anniversario del primo telefono brevettato da Alexander Graham Bell, con un focus dedicato anche ai 50 anni della prima scheda telefonica.

L’esposizione, visitabile fino al 18 aprile con orario 9.30-13 e 15.30-19, propone un percorso tra materiali d’epoca, documenti originali, strumenti tecnici e installazioni interattive, ripercorrendo la storia della comunicazione e delle telecomunicazioni.

Tra le sezioni tematiche spiccano quelle dedicate agli inventori, allo sviluppo della telefonia a Pisa, alla radiotelefonia con le sperimentazioni di Guglielmo Marconi a Coltano, fino all’evoluzione delle grandi società del settore e delle tecnologie più recenti.

La mostra rappresenta anche un’opportunità didattica per le scuole, con percorsi dedicati alla storia della tecnologia e della comunicazione.

Un ciclo di iniziative sulla storia delle telecomunicazioni

L’iniziativa si inserisce in un più ampio ciclo di mostre realizzato in collaborazione con il Comune di Pisa, avviato nel 2024 con una rassegna dedicata ai primi 140 anni della prima società telefonica pisana e proseguito con esposizioni sulla storia della Teti e sull’evoluzione delle telecomunicazioni in Italia.

Last modified: Aprile 14, 2026