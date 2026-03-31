Pisa, al via il restauro della Chiesa della Spina: intervento da 175mila euro

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PISA – Sono iniziati a Pisa i lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria della Spina, uno dei monumenti più rappresentativi della città, situato sul Lungarno Gambacorti.

L’intervento, che interesserà sia l’interno che l’esterno dell’edificio, prevede un investimento complessivo di 175mila euro, di cui 115mila finanziati dalla Fondazione Pisa e la restante parte a carico del Comune.

I lavori, affidati alla Restauroitalia S.r.l. di Camaiore, avranno una durata di circa sei mesi e si concluderanno entro settembre 2026.

«Si tratta di un intervento completo – spiega l’assessore Filippo Bedini – che riguarda l’intera superficie della chiesa, comprese le guglie del tetto, le vetrate, i portoni e le parti interne interessate da infiltrazioni. Interverremo anche sul sistema di deflusso delle acque per garantire la sicurezza e la conservazione dell’edificio».

Il progetto comprende il restauro dei portoni in legno, delle vetrate artistiche e delle superfici marmoree, oltre alla revisione della copertura e al consolidamento delle strutture lignee del soffitto. Particolare attenzione sarà dedicata alla pulitura del marmo con tecniche non invasive e materiali specifici, per preservarne le caratteristiche originarie.

«Fondazione Pisa sostiene questo intervento – sottolinea Stefano Del Corso – perché rappresenta un’azione fondamentale per la tutela del patrimonio storico e culturale della città e per la valorizzazione dei percorsi turistici del centro».

Previsti anche ulteriori sviluppi: l’Inner Wheel Club di Pisa ha annunciato l’intenzione di contribuire al restauro di uno dei portoni, mentre il Comune è al lavoro per reperire nuove risorse per recuperare arredi storici come panche e inginocchiatoi.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, il marciapiede sul Lungarno Gambacorti, in corrispondenza della chiesa, resterà chiuso fino al 21 settembre 2026, con deviazione del passaggio pedonale sul lato opposto.

Last modified: Marzo 31, 2026