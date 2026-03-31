Tech e donne, CNA Pisa piena per i Tech Drinks di SheTech: «Il digitale ha bisogno di più inclusione»

Written by Redazione• 9:59 am• Pisa, Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

PISA – Sala piena e grande partecipazione a CNA Pisa, a Ghezzano, per l’evento “Tech Drinks” organizzato da SheTech, dedicato al ruolo delle donne nel mondo digitale e tecnologico.

Una serata da tutto esaurito che ha riunito professioniste, studentesse, aziende e appassionati, confermando quanto il tema della parità di genere nel settore tech sia sempre più centrale.

Protagonista dell’incontro è stata Lucia Arcarisi, CEO di Weabios e presidente dei Giovani Imprenditori CNA Pisa, con l’intervento “Tessuti che sentono: quando ricerca, moda e impresa si incontrano”, un racconto che ha mostrato come l’innovazione nasca dall’incontro tra discipline diverse.

A coordinare l’intervista le ambassador locali di SheTech Chiara Corrado, Monja Da Riva e Veronica Domestico.

«Il mondo tech ha bisogno di più donne – sottolinea il team di SheTech – non solo per una questione di rappresentanza, ma perché prospettive diverse permettono di sviluppare soluzioni più efficaci e aderenti ai bisogni reali».

L’iniziativa ha evidenziato anche il valore del format Tech Drinks, pensato per favorire incontri informali e scambi autentici tra chi lavora nel settore e chi vuole avvicinarsi al digitale.

SheTech, realtà impegnata da anni nella promozione della parità di genere nella tecnologia, opera attraverso networking, formazione, sviluppo di competenze e attività di role modeling, contribuendo a costruire nuovi punti di riferimento per le future generazioni.

Una serata che ha dimostrato come il cambiamento sia già in atto, grazie a una community sempre più ampia e consapevole.

Last modified: Marzo 31, 2026