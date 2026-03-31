Azione Universitaria organizza incontro contro la violenza politica: “Serve una risposta condivisa”

Written by Redazione• 10:02 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Azione Universitaria Pisa.

A Pisa Azione Universitaria promuove un momento di confronto pubblico contro la violenza politica. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile alle ore 16 a Palazzo Gambacorti, nella Sala delle Baleari.

L’evento, dal titolo “La violenza non è politica. Oltre le bandiere per la libertà!”, è aperto a tutte le realtà giovanili del territorio: forze politiche universitarie, rappresentanze studentesche, Consulte e istituzioni. Invitati anche il sindaco Michele Conti, il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e Bernard Dika. Attesa inoltre la presenza del presidente nazionale di Azione Universitaria Nicola d’Ambrosio.

«L’iniziativa nasce a seguito della grave aggressione che abbiamo subito venerdì scorso in piazza Gambacorti – spiegano gli organizzatori –. Un episodio che ha colpito non solo i nostri militanti, ma l’intera comunità universitaria e cittadina. Per questo riteniamo necessario dare una risposta politica e culturale chiara: a Pisa la violenza non può e non deve trovare spazio».

«La nostra città ha già vissuto stagioni segnate dalla violenza politica – proseguono – ed è una pagina che non deve essere riaperta. Spetta alle giovani generazioni costruire un clima basato su rispetto, confronto e libertà. L’Università e la città devono tornare a essere luoghi in cui le idee si esprimono senza paura».

Gli organizzatori auspicano una partecipazione ampia e trasversale: «Questo non è un appuntamento di parte, ma un momento che riguarda tutta la comunità. È il momento di dimostrare, con i fatti, che esiste una realtà che rifiuta la violenza e difende il diritto di esprimere liberamente le proprie idee».

FOTO TRATTA DAL PROFILO FB.

Last modified: Marzo 31, 2026