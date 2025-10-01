Pisa al centro della medicina sportiva: il Prof. Niek van Dijk guida un corso internazionale alla Casa di Cura San Rossore

Written by admin• 12:41 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un nome di riferimento mondiale per l’artroscopia e la chirurgia della caviglia torna a Pisa. Il Prof. Niek van Dijk, noto per aver operato campioni come Cristiano Ronaldo e Marco van Basten, sarà protagonista del corso internazionale “Foot and ankle injuries in football: from A to Z”, organizzato dalla San Rossore Academy il 3 e 4 ottobre alla Casa di Cura San Rossore.

L’appuntamento, rivolto a ortopedici, fisioterapisti, medici sportivi e preparatori atletici, rientra nel programma ECM nazionale e approfondirà diagnosi, trattamenti e innovazioni sulle lesioni alla caviglia dei calciatori.

Ad aprire i lavori sarà l’Avv. Andrea Madonna, CEO della Casa di Cura San Rossore, a conferma della volontà del Gruppo Madonna di investire in ricerca, formazione e medicina sportiva, in stretta connessione con il San Rossore Sport Village, centro di eccellenza dedicato alla preparazione atletica.

Accanto al Prof. van Dijk interverranno specialisti di fama internazionale, tra cui:

Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale Italiana di Calcio e Presidente L.A.M.I.C.A.;

Giulia Favilli, esperta di chirurgia del piede e della caviglia;

Paolo Parchi, Direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Aoup;

Pietro Spennacchio, ortopedico al Centre Hospitalier de Luxembourg;

, ortopedico al Centre Hospitalier de Luxembourg; Hans Tol, Professore di Medicina dello Sport all’Università di Amsterdam.

Durante le due giornate verranno affrontati temi chiave come: distorsioni semplici e complesse della caviglia, rotture del tendine d’Achille, instabilità articolari, tecniche artroscopiche e percorsi di ritorno in campo per gli atleti.

Il Prof. van Dijk, già presidente di numerose società scientifiche internazionali, è noto anche per la piattaforma digitale Ankleplatform, che diffonde liberamente le sue tecniche chirurgiche a livello globale.

La cornice del corso sarà il San Rossore Sport Village, struttura d’avanguardia di oltre 13.000 mq dedicata a riabilitazione, fisioterapia e preparazione atletica. La Casa di Cura San Rossore, acquisita nel 2002 dal Gruppo Madonna, rappresenta oggi un punto di riferimento internazionale con sale operatorie di ultima generazione, terapia intensiva e servizi diagnostici ad alta tecnologia.

Un evento che conferma Pisa come capitale della formazione in medicina sportiva e come luogo di incontro tra ricerca, pratica clinica e innovazione.

