Pisa accoglie i primi studenti palestinesi tramite i corridoi umanitari: al via nuovi corsi magistrali in inglese

PISA – La sera del 1° ottobre è atterrata all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa tramite i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. Ad accoglierla era presente il prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali, Giovanni Federico Gronchi.

La giovane raggiungerà Pisa nei prossimi giorni e, a partire dal 6 ottobre, inizierà il corso di laurea magistrale in lingua inglese Exploration and Applied Geophysics presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

Attraverso lo stesso corridoio umanitario arriverà a Pisa nelle prossime settimane un altro studente, che frequenterà l’International Programme in Humanities al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Sono inoltre attesi altri due studenti provenienti dalla West Bank, grazie al progetto “Corridoi universitari pisani per la Palestina”, attivato tramite un accordo tra l’Università di Pisa e la Croce Rossa Italiana. I due studenti seguiranno i corsi di laurea magistrale in Economics presso il Dipartimento di Economia e Management e in Data Science and Business Informatics al Dipartimento di Informatica, entrambi in lingua inglese.

