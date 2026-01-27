Pioggia, vento e mareggiate: mercoledì 28 gennaio codice giallo su tutta la Toscana

Written by admin• 2:21 pm• Pisa, Attualità

PISA – Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata di martedì 27 gennaio, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che dalle zone occidentali si estenderanno a tutta la regione nel corso della notte.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla ore 22 di stasera e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio, riguarderà l’intera Toscana. Per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo per il bacino di Bisanzio e Ombrone pistoiese, con durata per tutta la giornata di domani.

Il codice giallo per forti mareggiate interesserà prima le coste centro meridionali e l’arcipelago – dalla mezzanotte fino alle 18 di mercoledì – e poi quelle centro settentrionali – dalle 10 fino alle 22, sempre di mercoledì.

Per vento l’allerta gialla sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 18 di mercoledì 28 gennaio, nelle zone meridionali e nella Valtiberina.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

