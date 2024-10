Pieroni (Pd): “Finanziati progetti per beni culturali, istruzione, infrastrutture e sport”

Scritto da admin• 5:17 pm• Pisa, Politica

PISA– La Regione Toscana ha previsto, con la seconda variazione del bilancio di previsione 2024-2026, un investimento di oltre 4 milioni di euro per il territorio pisano. Questi fondi saranno destinati a vari interventi nei Comuni di Volterra, Fauglia, San Miniato, Calci, Cascina e Vicopisano.



In particolare, il Comune di Volterra riceverà 1 milione di euro (250mila euro nel 2024 e 750mila nel 2025) per il recupero e la messa in sicurezza delle mura crollate nei pressi di Porta San Felice il 5 maggio scorso, con l’obiettivo di ripristinare la viabilità e migliorare la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici.

A San Miniato, la Regione destinerà 500mila euro per la manutenzione straordinaria della pista e delle pedane di atletica leggera dell’impianto sportivo Fontevivo, essenziale per ottenere l’omologazione da parte della FIDAL.



Per la costruzione della nuova scuola media di Fauglia, sono previsti 1,7 milioni di euro, con l’intento di creare un polo scolastico adiacente all’istituto G. Mariti a beneficio della comunità locale. Inoltre, il Comune di Calci riceverà 300mila euro nel 2025 per completare la seconda fase dei lavori di riqualificazione dell’Asse viario Certosa – Pieve.

Andrea Pieroni, consigliere regionale del Pd, ha commentato le risorse destinate al territorio pisano, evidenziando anche ulteriori contributi significativi grazie agli emendamenti del presidente Eugenio Giani. Questi includono 150mila euro alla Fondazione Sipario Toscana onlus per il risanamento di locali dedicati alle attività culturali e di ristorazione della Città del Teatro a Cascina, e 280mila euro al Comune di Cascina nel 2025 per la riqualificazione delle strade pubbliche di accesso all’Osservatorio gravitazionale europeo (EGO). Infine, 150mila euro saranno destinati al Comune di Vicopisano per la messa in sicurezza dello stadio “Urbino Taccola” in località Uliveto Terme.

Last modified: Ottobre 2, 2024