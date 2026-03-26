Piazza dei Miracoli apre la sera: dal 17 giugno al 31 agosto monumenti e musei fino alle 22:30

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PISA– Dal 17 giugno al 31 agosto 2026 la Piazza dei Miracoli si trasforma e apre le sue porte anche al tramonto: ogni sera, fino alle 22.30, sarà possibile visitare i principali monumenti del complesso — dalla Cattedrale di Pisa alla Torre di Pisa, passando per il Battistero, il Camposanto Monumentale, il Museo dell’Opera del Duomo e il Museo delle Sinopie — in un’atmosfera completamente diversa, più raccolta e suggestiva.

L’iniziativa, promossa dall’Opera della Primaziale Pisana, nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza alternativa rispetto alle ore di maggiore affluenza. Con oltre 4 milioni di visitatori all’anno, di cui quasi la metà concentrata nei mesi estivi, la sfida è quella di distribuire i flussi e valorizzare la piazza anche nelle ore serali, lontano dalla calca e immersi nella luce più morbida della sera.

A differenza di altre realtà italiane, dove le aperture notturne sono episodiche, Pisa propone un modello strutturato: sei luoghi della cultura aperti sette giorni su sette per oltre due mesi, con un’offerta continuativa e riconoscibile.

Resta invariato anche il sistema tariffario: un biglietto cumulativo da 11 euro consente l’accesso a Cattedrale, Battistero, Camposanto e musei, mentre con 27 euro è possibile includere anche la Torre, per la quale resta necessaria la prenotazione anticipata. Nessun sovrapprezzo serale, ma la possibilità di vivere gli stessi spazi in una dimensione completamente nuova.

L’apertura serale si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del territorio: un invito a vivere Pisa anche dopo cena, integrando cultura, turismo e vita cittadina. Un’opportunità per chi rientra dal mare, per i visitatori in città e per gli stessi residenti, che potranno riscoprire uno dei luoghi simbolo in una veste inedita.

«Abbiamo voluto compiere un passo in avanti — sottolinea il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli — per superare l’idea di Pisa come meta “mordi e fuggi”. La Piazza del Duomo diventa un luogo da vivere anche la sera, in un contesto più rilassato e sostenibile, capace di valorizzare appieno il patrimonio artistico».

Sulla stessa linea il sindaco di Pisa, Michele Conti: «Si tratta di un’iniziativa importante che arricchisce l’offerta culturale e rafforza il percorso intrapreso dalla città per affermarsi sempre più come destinazione da vivere, non solo da visitare in poche ore. Un’opportunità per turisti e cittadini e un valore aggiunto per tutto il tessuto economico locale».

Un progetto che punta a rendere Pisa una città d’arte capace di vivere anche di sera, con un modello innovativo e potenzialmente replicabile.

Last modified: Marzo 26, 2026