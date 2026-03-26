Al via la demolizione dell’edificio ERP di via di Padule 

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PISA – Sono iniziate giovedì 26 marzo le operazioni di demolizione del fabbricato di edilizia residenziale pubblica (ERP) in via di Padule, nel quartiere di Cisanello. L’intervento segue la demolizione del fabbricato ERP di via di Nudo, avvenuta nelle settimane scorse, e rientra in un più ampio programma di riqualificazione urbana e abitativa del quartiere.

“Prosegue il percorso di riqualificazione di quest’area strategica di Pisa, una delle porte di accesso alla città – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti -, reso possibile grazie alle risorse del programma Pinqua-PNRR. Stiamo sostituendo edifici ormai vetusti, realizzati nel dopoguerra con standard costruttivi superati, con nuovi alloggi moderni ed efficienti dal punto di vista energetico. In particolare, gli edifici di via di Padule e di via di Nudo, quest’ultimo già demolito nelle scorse settimane, vengono sostituiti da un nuovo fabbricato moderno in via Frascani, ormai in fase di completamento, che ospiterà 12 nuovi appartamenti. Grazie a un investimento complessivo di oltre 16 milioni di euro del PNRR, abbiamo già riqualificato 108 alloggi popolari attraverso interventi di efficientamento energetico, realizzato nuove piste ciclabili e migliorato l’illuminazione pubblica. Parallelamente, proseguono anche gli interventi su altri edifici della zona, come quello di via di Nudo, angolo via di Puglia, noto come ‘Il Casone’, di cui è in corso la completa riqualificazione, con conclusione dei lavori entro la fine del 2026“.

“Questa area – prosegue il sindaco Conti – sta cambiando profondamente volto: da zona segnata da un’urbanizzazione selvaggia degli anni ’70, con edilizia di scarso pregio, si sta trasformando in un quartiere più vivibile, ricco di verde e servizi. Ne sono esempio i due grandi parchi urbani, il Parco Europa e il Parco di via Pungilupo, che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini. A completare questo percorso di rigenerazione, la presenza nelle vicinanze del polo ospedaliero, il Nuovo Santa Chiara in Cisanello, e i lavori in corso per la realizzazione della nuova sede della Fondazione Stella Maris, un’eccellenza del nostro territorio, che rafforzerà ulteriormente il ruolo strategico di questa parte di città“.

La demolizione del fabbricato di via di Nudo, dove erano presenti due appartamenti, ha già consentito un ampliamento dell’area a verde a servizio dell’asilo S. Biagio, anch’esso interessato da interventi nell’ambito del finanziamento PNRR ottenuto dal Comune di Pisa. Analogamente, la demolizione in corso in via di Padule (12 alloggi) permetterà di restituire alla città una nuova area verde, contribuendo al miglioramento della qualità urbana del quartiere.

L’operazione complessiva prevede, oltre alla demolizione dei due fabbricati esistenti, la realizzazione di un nuovo edificio ERP in via Frascani, nella zona Isola Verde di Cisanello. Il nuovo fabbricato, i cui lavori sono iniziati nell’ottobre 2024 e sono ormai prossimi alla conclusione prevista entro la fine di giugno 2026, è realizzato secondo i più recenti standard di integrazione tecnologica ed efficientamento energetico.

L’edificio ospiterà 12 alloggi ERP di ampie dimensioni, ciascuno composto da soggiorno con angolo cottura, tre camere (per un totale di 5 posti letto) e due bagni, per una superficie complessiva di 88 metri quadrati. Ogni appartamento sarà inoltre dotato di una terrazza pertinenziale, accessibile dal soggiorno, e di una cantina al piano terra. Al piano terra sono previsti anche spazi ad uso collettivo, tra cui un locale comune adibito a sgombero, un locale lavanderia e un locale stenditoio.

Tutti questi interventi rientrano nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) che interessa il quartiere di Cisanello (“PINQuA THIS”), finanziato con fondi PNRR per un totale di 16,6 milioni di euro. Il programma prevede un ampio insieme di interventi di rigenerazione urbana, tra cui opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come la realizzazione di piste ciclabili, nuova illuminazione pubblica, fognature, marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Frascani, Pungilupo e di Padule, la creazione del grande Parco Urbano di via Pungilupo e il recupero del fabbricato di via Garibaldi a fini sociali.

All’interno del programma, particolare rilievo assumono gli interventi sul patrimonio ERP, per un importo complessivo di 6.672.000 euro, che comprendono la riqualificazione di 108 alloggi popolari e la realizzazione del nuovo fabbricato ERP in via Frascani.

Last modified: Marzo 26, 2026