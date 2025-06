Petrucci (FdI): “Zambito dimentica il suo passato in Toscana Aeroporti. Il Pd ha svenduto il Galilei”

Written by admin• 3:01 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci (FdI).

«Mi sorprende il coraggio con cui la senatrice Zambito interviene ancora sulla questione dell’aeroporto Galilei, dimenticando di essere stata lei stessa componente del consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti in rappresentanza del Comune di Pisa. Mi chiedo: cosa ha fatto allora per tutelare uno scalo così strategico? La risposta è semplice: nulla». Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, in merito alle recenti dichiarazioni della parlamentare del Partito Democratico.

«È proprio il suo partito, il PD – prosegue Petrucci – ad aver progressivamente indebolito l’aeroporto pisano, favorendo invece lo sviluppo di Peretola. Le domande che oggi pone pubblicamente dovrebbe rivolgerle piuttosto a Giani e alla segreteria del suo partito».

Secondo Petrucci, il recente taglio di 16 unità dei Vigili del Fuoco è solo l’ultimo episodio di un lento smantellamento: «Un tempo da Pisa si volava verso tutto il mondo. Oggi, a fatica, verso qualche capitale europea. Nel frattempo, si sono investiti milioni di euro in opere discutibili come il People Mover, trascurando del tutto il rilancio del Galilei».

Il consigliere regionale elogia invece la posizione del sindaco di Pisa, Michele Conti, che «è stato l’unico, durante l’assemblea dei soci di Toscana Aeroporti, a votare contro la distribuzione di 7 milioni di euro di utili, chiedendo di reinvestirli nello scalo pisano. Una posizione che avevo già espresso anch’io alla Regione Toscana, purtroppo senza ricevere risposta. Ma ora il sindaco sta portando avanti un’interlocuzione seria e determinata, che mi troverà sempre disponibile a collaborare, sia con Firenze che con Roma».

Petrucci chiede infine un cambio di rotta alle istituzioni: «Regione e Toscana Aeroporti devono abbandonare il loro approccio firenzecentrico e tornare a puntare con decisione sul Galilei. Pisa ha tutto: tre università d’eccellenza, un tessuto imprenditoriale dinamico, un nodo ferroviario strategico e un aeroporto internazionale con enormi potenzialità. Tutti elementi che rendono la città perfetta per un progetto di respiro mediterraneo, come “Pisa Capitale del Mediterraneo”, su cui sto lavorando da anni e che oggi si sta concretizzando».

E conclude: «Fratelli d’Italia ha una visione chiara: Pisa deve diventare un polo strategico per la Toscana. Innovazione, turismo, transizione ecologica e tecnologia passano anche – e soprattutto – da un aeroporto pienamente operativo e valorizzato come il Galilei».

