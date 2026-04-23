Petrucci (FdI): “Tanti auguri Vespa, un’icona globale che affonda le radici a Pontedera”

Written by Redazione• 1:21 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, vicepresidente del Consiglio regionale toscano.

“Tanti auguri Vespa! Oggi celebriamo gli 80 anni di un’icona che rappresenta un motivo di grande orgoglio per il nostro territorio”. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci rende omaggio alla storica due ruote Piaggio, nata il 23 aprile 1946.

“Non è nato solo un veicolo – prosegue – ma un vero e proprio sogno di libertà, capace di rimettere in movimento l’Italia del dopoguerra e di affermarsi nel tempo come simbolo globale del Made in Italy, diventando un’icona dell’essere italiano”.

Petrucci sottolinea inoltre il forte legame con il territorio: “Sapere che un patrimonio di questo valore sia nato a Pontedera, nel cuore della nostra provincia, riempie il cuore di orgoglio. Viva la Vespa e viva il genio toscano”.

Last modified: Aprile 23, 2026