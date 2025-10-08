Petrucci (FdI): “La sanità toscana eccelle grazie ai professionisti, non al Pd. Basta poltrone e sprechi”

Written by admin• 4:47 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, capolista di Fratelli d’Italia a Pisa

«Leggo che il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e l’ex governatore Enrico Rossi si siano lanciati nel solito attacco al Governo Meloni, accusandolo di non investire abbastanza nella sanità. Affermazioni smentite dai fatti – dichiara Diego Petrucci, capolista di Fratelli d’Italia a Pisa – visto che proprio in questi giorni il ministro Schillaci sta lavorando per reperire ulteriori risorse da inserire nella prossima manovra finanziaria. Il Governo Meloni è quello che ha investito di più in sanità nella storia della Repubblica. Se in Toscana esistono eccellenze, è merito dei professionisti del settore, non certo del Partito Democratico. Mazzeo e Rossi, invece di fare propaganda, spieghino come utilizzerebbero eventuali fondi aggiuntivi: per migliorare i servizi o per nominare nuovi primari? In Toscana ci sono 2.142 primari, uno ogni 4,8 posti letto, e in alcuni casi addirittura “primari di sé stessi”. Posizioni apicali che generano costi elevati senza portare benefici reali ai cittadini e che servono solo a mantenere in vita il sistema di potere costruito dalla sinistra in 55 anni di governo regionale. I toscani – conclude Petrucci – meritano amministratori capaci di pensare al bene comune, non politici interessati solo alle poltrone e agli amici degli amici».

Last modified: Ottobre 9, 2025