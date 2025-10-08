Domenica torna “100 Strade per Giocare” a San Giuliano Terme

Written by admin• 3:19 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 15, Piazza Shelley (di fronte alle Terme) ospiterà una nuova edizione di “100 Strade per Giocare”, appuntamento ormai consolidato all’interno del cartellone del Settembre Sangiulianese, che ogni anno richiama numerose famiglie del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Servizio La Zattera in collaborazione con il comune di San Giuliano Terme, trasformerà la piazza in un grande parco giochi a cielo aperto, dove bambini, ragazzi e adulti potranno vivere un pomeriggio all’insegna della condivisione e del gioco libero. Il programma prevede giochi tradizionali, balli, attività creative, laboratori di costruzione con materiali poveri, sport in amicizia e una merenda per tutti. L’evento è aperto a cittadini di tutte le età con l’obiettivo di riappropriarsi degli spazi pubblici e restituirli alla comunità come luoghi di incontro e partecipazione.

“100 Strade per Giocare” rappresenta un momento significativo per la comunità sangiulianese perché invita a riscoprire il valore del gioco e della socialità negli spazi pubblici. In un’epoca in cui i bambini trascorrono sempre più tempo davanti agli schermi, questo evento restituisce alle nostre piazze la loro funzione più autentica: essere luoghi di incontro, relazione e crescita condivisa. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare e a vivere insieme questo pomeriggio speciale.

L’evento è a ingresso libero e gratuito.

Info: Servizio La Zattera – tel. 050 818005 – email: zatteracons@arnera.org

Last modified: Ottobre 8, 2025