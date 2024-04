Petrucci e Fantozzi (FDI): “Serve un nuovo censimento del lupo, l’ultimo risale al 2016. Fratelli d’Italia sempre dalla parte degli allevatori”

Scritto da admin• 8:03 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e il vicecapogruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi.

“Lo scorso sabato, gli allevatori della Val di Cecina hanno avuto l’opportunità di incontrare il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra. Questo incontro è stato promesso in seguito a un’iniziativa del mese precedente, durante la quale avevamo garantito che La Pietra sarebbe stato disponibile ad ascoltare le esigenze degli allevatori, e così è stato. Oltre alle molteplici difficoltà quotidiane affrontate dagli allevatori, come i rincari energetici, le calamità naturali, la concorrenza sleale dall’estero e i costi delle materie prime, si aggiunge la minaccia del lupo. Solo in Toscana, ogni anno, 1.500 animali – tra capre, pecore, mucche e asini – vengono uccisi dai predatori” si legge nel comunicato. La Regione spende quindi 352mila euro all’anno per risarcire le aziende colpite dagli attacchi. L’aumento della popolazione di lupi ha conseguenze sia per le attività di pastori e allevatori che per le finanze pubbliche. Coldiretti ha recentemente lanciato la campagna #salviamoipastori per sensibilizzare cittadini e istituzioni su questo problema, spesso sottovalutato. Un nuovo censimento della popolazione di lupi in Toscana è essenziale per valutare le azioni da intraprendere. Fratelli d’Italia e il Governo Meloni stanno dimostrando un’impegno senza precedenti per il settore agricolo. La presenza del sottosegretario La Pietra nella provincia è un segno tangibile di questo impegno. A livello regionale, faremo tutto il possibile per tutelare agricoltori e allevatori, fondamentali per il nostro ambiente, economia e identità.” concludono Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e il vicecapogruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi.

