Persona investita dal treno passeggeri Alta Velocità

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 09:14 di sabato 2 maggio alla Stazione Ferroviaria di Pisa nel Comune di Pisa per incidente ferroviario.
Una persona per cause in corso di accertamento è stata investita dal treno passeggeri Alta Velocità durante il suo passaggio direzione Firenze. La persona è stata liberata dal personale VVF, immobilizzata e consegnata al personale sanitario presente sul posto.
La squadra ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento.
Il tratto ferroviario temporaneamente è stato chiuso per le operazioni di soccorso.
Sul posto Polfer e 118. Attualmente il tratto ferroviario scorre regolarmente.