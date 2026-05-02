Persona investita dal treno passeggeri Alta Velocità

Written by Redazione• 1:50 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 09:14 di sabato 2 maggio alla Stazione Ferroviaria di Pisa nel Comune di Pisa per incidente ferroviario.

Una persona per cause in corso di accertamento è stata investita dal treno passeggeri Alta Velocità durante il suo passaggio direzione Firenze. La persona è stata liberata dal personale VVF, immobilizzata e consegnata al personale sanitario presente sul posto.

La squadra ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento.

Il tratto ferroviario temporaneamente è stato chiuso per le operazioni di soccorso.

Sul posto Polfer e 118. Attualmente il tratto ferroviario scorre regolarmente.

Last modified: Maggio 2, 2026