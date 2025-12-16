Permessi Ztl e sosta: rinnovo entro il 31 marzo 2026, ecco come fare

Written by admin• 1:29 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Pisamo ricorda che il rinnovo dei permessi di accesso e sosta riservati agli aventi diritto dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2026. Il termine è perentorio e non sono previste proroghe. La comunicazione non riguarda i veicoli appartenenti alla categoria autocarri con massa superiore ai 50 quintali.

Il rinnovo può essere effettuato autonomamente tramite il sistema di pagamento pagoPA, accedendo all’area riservata del portale https://pass.brav.it/pisa/frontoffice. In alternativa, entro il 31 dicembre 2025 gli utenti riceveranno un avviso di pagamento pagoPA all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, inviato dal mittente noreply.ecoweb.pisa@brav.it.

Per informazioni o chiarimenti sulle modalità di rinnovo è possibile contattare Pisamo al numero 050 7062, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17.00 (festivi esclusi), oppure scrivere all’indirizzo frontoffice@pisamo.it.

Gli sportelli al pubblico osservano i consueti orari di apertura settimanali; è inoltre possibile prenotare un appuntamento tramite il sito www.pisamo.it, per garantire un servizio più efficiente e ridurre i tempi di attesa.

Last modified: Dicembre 16, 2025