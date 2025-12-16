Written by Dicembre 16, 2025 1:25 pm Calcio dilettanti

Il Mobilieri Ponsacco a caccia delle semifinali di Coppa Italia di categoria

Pisa (martedì, 16 dicembre 2025) — Il Mobilieri Ponsacco è rimasta l’unica compagine pisana attiva nella Coppa Italia di Promozione e il 17 dicembre alle 14:30 disputerà i quarti di finale contro l’Atletico Maremma in casa della squadra grossetana.

