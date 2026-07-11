Perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada: un ferito all’alba a Palaia

PALAIA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 07:34 di sabato 11 luglio in via Nuova, nel comune di Palaia, a seguito di un incidente stradale.
Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada terminando la corsa nel fossato a margine della carreggiata.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.
Sul posto sono intervenuti anche il 118 e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi di competenza.
La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.Last modified: Luglio 11, 2026