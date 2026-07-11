Grande successo per la settima edizione di “Marina Dance Parade”: migliaia di persone invadono Marina di Pisa per l’evento più atteso dell’estate

Written by Redazione• 10:28 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

MARINA DI PISA – Una serata spettacolare che regala al Litorale pisano un evento memorabile. È stata un grande successo la settima edizione della Marina Dance Parade: il mega evento dell’estate pisana organizzato da Confcommercio Pisa, nato dall’idea di Alessandro Trolese, Marco Cardinotti e Fabrizio Fontani, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, e il sostegno di Fipe, Sib, Silb ha richiamato migliaia di persone a Marina di Pisa nella serata di venerdì. Sotto ai due palchi allestiti in Piazza Baleari un pubblico di ogni età ha ballato al ritmo della musica di ogni genere e tendenza.

Esprime tutta la sua soddisfazione Alessandro Trolese, vicepresidente vicario Confcommercio Pisa e anima della Marina Dance Parade: “Un evento travolgente, capace di coinvolgere persone di ogni età in un’atmosfera di pura energia e divertimento. Tantissimi Dj, generi musicali diversi, un’intera serata dedicata alla musica e alla voglia di stare insieme: un appuntamento che anche quest’anno ha richiamato un grande pubblico non solo da Pisa e dalla Toscana, ma da tutta Italia. Un’occasione straordinaria per valorizzare il nostro litorale e promuovere la sua offerta turistica e commerciale”.

“La Marina Dance Parade si conferma un evento di grande richiamo che evidenzia il ruolo centrale del nostro litorale come polo di attrazione turistica” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Siamo orgogliosi di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio, creare movimento e offrire occasioni di divertimento sano e inclusivo per tutte le generazioni, un vero evento di turismo musicale che capace di attirare migliaia di persone sul nostro magnifico Litorale.”

“Marina Dance Parade è una manifestazione all’interno di Marenia Non Solo Mare che unisce il nostro litorale con un ricco calendario. Negli anni questa iniziativa è sempre cresciuta sia come evento che come pubblico presente ed è una grande opportunità per i turisti che sono in vacanza da noi e un’occasione per divertirsi e stare insieme. Anche quest’anno il calendario è molto ricco di concerti: da Gaia a Bambole di Pezza a Marina. A Tirrenia avremo Serena Brancale e Alex Britti. Spazio anche alla cultura con “Un mare di libri” presso lo spazio ex Ciclilandia. Il 29 agosto proprio qui a Marina di Pisa sul lungomare ci saranno i fuochi d’artificio“, ha affermato Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del Comune di Pisa.

“Noi siamo orgogliosi di avere questo avvenimento, siamo al settimo anno e questo evento cresce sempre di più – ha detto Virginia Mancini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa – anche quest’anno tante persone hanno partecipato ed ha avuto un grande successo“.

“Anche la settima edizione ci lascia molto soddisfatti: la Marina Dance Parade è anche un motivo in più per venire a Marina di Pisa e vivere una serata di festa, gioia e divertimento. Un evento pensato per i giovani ma che ormai coinvolge tutte le età grazia alla musica e le emozioni che solo appuntamenti come questo sanno offrire” le parole del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

Dalle 19 in poi, Marina di Pisa si è trasformata in una gigantesca discoteca a cielo aperto, tra musica, energia e voglia di divertirsi, con una bellissima anteprima offerta dall’esibizione di ginnastica ritmica a cura delle atlete della Polisportiva Tirrenia. Tantissimi i presenti che hanno ballato, cantato e vissuto la magia di un evento cresciuto anno dopo anno fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con il main stage in Piazza Baleari con l’elettronica di Metempsicosi e l’atmosfera vintage di Rememories ‘90,.

Marina Dance Parade è organizzata con il contributo degli sponsor: Z&P Assicurazioni, Toni Luigi, Residence L’Incanto di Boccadarno, Glou Glou, RELU’ Renato Lupetti – Soluzioni per l’Abitare e GiustiAuto e rientra nel cartellone di iniziative Marenia – Non solo Mare 2026.

Last modified: Luglio 11, 2026