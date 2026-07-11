A fuoco una struttura in legno in Via Cammeo

CASCINA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 02:12 di sabato 11 luglio in via Carlo Cammeo, nel comune di Cascina, a seguito di un incendio che ha interessato una struttura in legno.
All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.
Non si registrano persone ferite.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Cascina.Last modified: Luglio 11, 2026