Written by Luglio 11, 2026 10:01 am Pisa, Attualità, Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca

A fuoco una struttura in legno in Via Cammeo

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CASCINA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 02:12 di sabato 11 luglio in via Carlo Cammeo, nel comune di Cascina, a seguito di un incendio che ha interessato una struttura in legno.

All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Cascina.

Last modified: Luglio 11, 2026
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