Grande serata di pugilato a Tirrenia per il Trofeo professionistico “Piero Del Papa”

TIRRENIA – Grande serata di pugilato professionistico stasera sabato 11 luglio alle ore 20.30 per il Trofeo del litorale pisano “Piero Del Papa “ ed incontri di pugili dilettanti. Il tutto organizzato dalla Associazione Pugilistica Pisana “Carlo Bartolomei”.
di Maurizio Ficeli
Gli incontri avranno luogo presso la terrazza del Bagno Imperiale in piazza Belvedere a Tirrenia dove saliranno sul Ring i pugili professionisti Daniel Abraham, Thomas Mbouaa, Mercedes Di Bari e Giovanni Redi.
La riunione pugilistica è dedicata ai seguenti memoriali:
2 Memorial Christian Daghio
2 Memorial Trofeo Litorale Pisano “Piero Del Papa”.
2 Memoriale Gigi Tassi
2 Memorial Franco Priami
2 Memorial Carlo Bartolomei
1 Memorial Danis Cipolla
Sarà ospite d’onore Michael Magnesi ex campione mondiale 2020 IBO nella categoria dei superpiuma.
Inoltre presterà servizio a bordo ring per dare assistenza medica il Dottor Virgilio Di Legge, da tutti conosciuto come il “Doc”, che svolge il ruolo di Medico della Nazionale Italiana di pugilato oltre che della squadra Primavera del Pisa Sporting Club.
Quindi, una serata imperdibile, dove si attende una grande partecipazione di pubblico appassionato della “noble art “.Last modified: Luglio 11, 2026