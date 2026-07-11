Written by Luglio 11, 2026 9:34 am Pisa, Sport

Beach Soccer. Il Lenergy Pisa Under 20 conquista la Coppa Italia ed entra nella storia

HomePisa, SportBeach Soccer. Il Lenergy Pisa Under 20 conquista la Coppa Italia ed entra nella storia

Vittoria anche per la prima squadra che prosegue la sua corsa al vertice in campionato: oggi la Samb!

PISA – Giornata destinata a entrare nella storia del Lenergy Pisa BS. A Praia a Mare la formazione Under 20 conquista il primo trofeo della propria storia, aggiudicandosi per 1-2 la Coppa Italia al termine di una finale emozionante contro il Napoli, decisa all’extra time.

La sfida si apre con il vantaggio dei campani, firmato da Andriani, ma i ragazzi di mister Martin Miglionico non perdono mai lucidità e continuano a credere nella rimonta. Il meritato pareggio arriva nel terzo periodo grazie a una splendida rovesciata di Baldacci, che rimette in equilibrio l’incontro e trascina la finale all’extra-time. Quando tutto sembra indirizzato verso i tiri di rigore, è Francesco Mogavero a prendersi la scena: tiro straordinario dalla lunga distanza che si insacca alle spalle del portiere partenopeo, facendo esplodere la gioia nerazzurra e consegnando al Lenergy Pisa BS il primo trofeo Under 20 della sua storia. Un trionfo che rappresenta il coronamento del lavoro svolto negli anni dal progetto Next Gen nerazzurro e dalla filiera del settore giovanile. È il successo di un gruppo che, dopo la finale raggiunta nella passata stagione, è tornato a giocarsi la competizione con rinnovato entusiasmo, riuscendo questa volta a salire sul gradino più alto del podio. È la vittoria di mister Martin Miglionico e del suo staff, della dirigenza e di tutto il club, che continua a investire con convinzione nella crescita dei propri giovani.

La giornata perfetta del Lenergy Pisa BS è stata completata dal successo della prima squadra, che nella Poule Scudetto di Serie A ha superato l’Icierre Lamezia per 2-4. Decisiva la tripletta di Edson Hulk, impreziosita dal gran tiro libero di Datinha, mentre per i calabresi sono andati a segno Verso e Alisson. Il prossimo appuntamento per la formazione di mister Marrucci è in programma sabato 11 luglio alle ore 19:45 contro la Sambenedettese, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti e radiocronaca su Punto Radio.

Last modified: Luglio 11, 2026
Previous Story
Nicole Coceancig con il nuovo album “Zohra” sul palco della Nunziatina di Pisa per la rassegna di Metarock “Colpi di Grazia”
Next Story
Perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada: un ferito all’alba a Palaia

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti