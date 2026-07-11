Beach Soccer. Il Lenergy Pisa Under 20 conquista la Coppa Italia ed entra nella storia

Written by Redazione• 9:34 am• Pisa, Sport

Vittoria anche per la prima squadra che prosegue la sua corsa al vertice in campionato: oggi la Samb!

PISA – Giornata destinata a entrare nella storia del Lenergy Pisa BS. A Praia a Mare la formazione Under 20 conquista il primo trofeo della propria storia, aggiudicandosi per 1-2 la Coppa Italia al termine di una finale emozionante contro il Napoli, decisa all’extra time.

La sfida si apre con il vantaggio dei campani, firmato da Andriani, ma i ragazzi di mister Martin Miglionico non perdono mai lucidità e continuano a credere nella rimonta. Il meritato pareggio arriva nel terzo periodo grazie a una splendida rovesciata di Baldacci, che rimette in equilibrio l’incontro e trascina la finale all’extra-time. Quando tutto sembra indirizzato verso i tiri di rigore, è Francesco Mogavero a prendersi la scena: tiro straordinario dalla lunga distanza che si insacca alle spalle del portiere partenopeo, facendo esplodere la gioia nerazzurra e consegnando al Lenergy Pisa BS il primo trofeo Under 20 della sua storia. Un trionfo che rappresenta il coronamento del lavoro svolto negli anni dal progetto Next Gen nerazzurro e dalla filiera del settore giovanile. È il successo di un gruppo che, dopo la finale raggiunta nella passata stagione, è tornato a giocarsi la competizione con rinnovato entusiasmo, riuscendo questa volta a salire sul gradino più alto del podio. È la vittoria di mister Martin Miglionico e del suo staff, della dirigenza e di tutto il club, che continua a investire con convinzione nella crescita dei propri giovani.

La giornata perfetta del Lenergy Pisa BS è stata completata dal successo della prima squadra, che nella Poule Scudetto di Serie A ha superato l’Icierre Lamezia per 2-4. Decisiva la tripletta di Edson Hulk, impreziosita dal gran tiro libero di Datinha, mentre per i calabresi sono andati a segno Verso e Alisson. Il prossimo appuntamento per la formazione di mister Marrucci è in programma sabato 11 luglio alle ore 19:45 contro la Sambenedettese, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti e radiocronaca su Punto Radio.

Last modified: Luglio 11, 2026