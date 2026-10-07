Rifiuti e bollette TARI: la maggioranza boccia la mozione civica. Mazzarri: “A pagare il conto dei ritardi sono sempre i cittadini

Written by Redazione• 11:19 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – La maggioranza ha bocciato in Consiglio Comunale la mozione della consigliera Elisabetta Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco) per bloccare i rifiuti provenienti da fuori provincia e frenare i rincari della TARI.

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“La mozione chiedeva due cose chiarissime Basta rifiuti da altre zone della Toscana: l’area di Firenze continua a mandare la spazzatura nel nostro territorio perché non ha costruito i propri impianti. Basta costi inutili nelle nostre bollette: spostare tonnellate di rifiuti da una provincia all’altra costa tantissimo e questi sprechi aumentano la TARI pagata dalle nostre famiglie”.

“I cittadini devono sapere di chi sono le responsabilità” spiega Elisabetta Mazzarri. “L’ATO Toscana Costa è l’ente pubblico che organizza i rifiuti per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara. Alla sua guida c’è il presidente Renzo Macelloni, ma il suo organo decisionale è l’Assemblea dei Comuni, composta da tutti i Sindaci del territorio, compreso quello di San Giuliano Terme. Questo ente è in grave ritardo e non ha rispettato i tempi di legge per approvare il Piano dei rifiuti. Gli impianti promessi non ci sono e la spazzatura altrui continua ad arrivare da noi. Il risultato? I costi di questa cattiva gestione finiscono in bolletta. Bocciando la nostra mozione, la maggioranza e il Sindaco hanno preferito coprire le inefficienze dell’ente di cui essi stessi fanno parte, anziché difendere i propri cittadini. “Noi non ci arrendiamo” conclude Mazzarri. “I rifiuti devono essere gestiti dove vengono prodotti e le famiglie non devono più pagare il conto dei ritardi della politica.“, conclude Mazzarri

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Last modified: Ottobre 6, 2026