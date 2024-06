Per un nuovo domani è la migliore docufiction 2023 – 2024 per il MOIGE (Movimento Italiano Genitori).

Scritto da admin• 5:31 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il docufilm di Luca Brignone, coproduzione Rai Fiction e Alfea Cinematografica, è stato premiato a Roma alla Camera dei Deputati, in occasione della nuova edizione della guida “Un anno di zapping e di streaming”, all’interno della categoria Fiction, con la seguente motivazione: “per aver ricordato l’importanza della memoria, un monito che ci chiama a non dimenticare mai i tragici eventi che hanno segnato milioni di vite. Il film è un richiamo a vigilare contro i germi dell’intolleranza, ad agire per difendere i diritti umani e a costruire una società fondata sulla comprensione reciproca e il rispetto”.

Per un nuovo domani (96′, Italia, 2024) con Neri Marcorè, Leonardo Caneva, Elena Meoni, Flavia Comi, Marco Pratesi, Luigi Pisani, Paolo Giommarelli, Sofia Graiani, Julia Messina e Giorgia Guerra, è liberamente tratto dal libro L’Orizzonte Chiuso di Silvia Angelini, Oscar Guidi e Paola Lemmi, edito da Maria Pacini Fazzi Editore. Il film narra una vicenda ancora poco nota avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale: 70 ebrei stranieri furono obbligati a risiedere in “internamento libero” a Castelnuovo di Garfagnana tra il 1941 e il 1943. Durante i due anni di coabitazione forzata, nonostante i divieti si svilupparono relazioni di vario tipo con la comunità locale, caratterizzate talvolta da conflitti e incomprensioni, ma prevalentemente da reciproco aiuto e solidarietà.

“Siamo emozionati e orgogliosi di questo premio – ha detto Alberto Gabbrielli di Alfea Cinematografica – e ringraziamo il MOIGE e tutti coloro che hanno guardato il nostro docufilm e l’hanno ritenuto meritevole di questo riconoscimento. Il racconto di ‘Per un nuovo domani’ è caratterizzato dal rispetto delle singole storie che abbiamo incontrato nel nostro percorso creativo e questo impegno per noi è stata la più grande sfida”.

Per un nuovo domani è una coproduzione Rai Fiction e Alberto Gabbrielli per Alfea Cinematografica; sceneggiatura di Mario Cristiani, Cosetta Lagani, Stefano Nannipieri. Produttore creativo Cosetta Lagani. Realizzata con il Patrocinio di Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (Cdec) di Milano, Comunità ebraica di Pisa, Comune di Castiglione di Garfagnana, Comune di Castelnuovo di Garfagnana e Unione Comuni Garfagnana.

Il docufilm è su RaiPlay a questo link

Last modified: Giugno 25, 2024