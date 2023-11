Per la prima volta live in Italia il duo Ernst Reijseger e Mario Forte alla Città del Teatro

Scritto da admin• 10:32 am• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Ernst Reijseger, geniale violoncellista decano della scena di New York, e Mario Forte, violinista viaggiatore e instancabile collezionista di influenze musicali, insieme in un live che sbarca per la prima volta in Italia. È questa la proposta per la 4/a serata di “FLUX – Flussi di musica creativa”, rassegna arrivata alla 2/a edizione che conferma l’attenzione alle correnti musicali più sperimentali del panorama nazionale e internazionale.



Appuntamento venerdì 3 novembre nella sala piccola de “La città del teatro” di Cascina (Via Tosco Romagnola, 656) dove alle 21.45 il duo porterà sul palco un jazz rivisitato per un viaggio dalla musica barocca a quella d’avanguardia – americana e minimalista, dalla classica alla contemporanea fino a forme inclassificabili alla ricerca dell’assoluto. Ad aprire la serata ore 21 Anais Drago con il progetto in solo “Minotauri”: violino e voce per proseguire la ricerca già intrapresa con l’album “Solitudo”, una pluralità di voci, un elogio della solitudine che si nutre della bellezza. “FLUX” è a cura di Toscana Produzione Musica – centro presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa – ed è realizzata grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa, in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana Onlus (info e ingressi: www.toscanaproduzionemusica.it).

Ernst Reijseger è violoncellista e compositore inclassificabile. Si trova al crocevia tra musica contemporanea, free jazz, avanguardia e musica improvvisata. Molto presente sulla scena jazz newyorkese ed europea da 30 anni, ha al suo attivo più di 50 album, centinaia di collaborazioni con tra gli altri John Zorn, Louis Sclavis, Jim Black, Michael Moore e Mark Feldman. Ernst Reijseger è noto anche per aver composto la musica per 8 film del regista Werner Herzog. Mario Forte è violinista e compositore franco-italiano, diplomato al Conservatorio di Parigi, che dopo diversi anni di attività concertistica, direzionale e didattica in Europa, si è affermato sulla scena newyorkese nel 2016. Primo premio al Concorso Internazionale di Violino Zbigniew Seifert, Mario Forte ha al suo attivo sia una formazione accademica classica che numerose collaborazioni in mondi musicali molto diversi.

In “Minotauri”, Anais Drago alterna i violini acustico ed elettrico, manipolandoli con l’elettronica nella ricerca di un’espressività timbrica del tutto personale. Si alternano narrazioni di vere e proprie storie di solitudine, tramite un attento utilizzo del materiale musicale, talvolta essenziale e minimalista, talvolta ricco e variopinto nella sostanza e nello sviluppo, interamente frutto della penna e dell’improvvisazione della Drago. L’utilizzo della voce, usata per cantare e declamare, funge ora da narratore impersonale (come in Minotauros, rilettura in musica dell’omonimo romanzo di Friedrich Dürrenmatt) ora da narratore in prima persona (come in Firma Mentis, suite musicale che contiene un monologo tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino).

Flux continua si conclude sabato 4 novembre dalle 21 con Anokhi-3 e il Me’ta Quartet Reloaded.

Riconosciuto dal Ministero della Cultura per il 2022-2024 e sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base in asse con La Città del Teatro di Cascina per promuovere una visione artistica aperta mantenendo quale elemento fondamentale il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti.

Info

www.toscanaproduzionemusica.it

Biglietti

Ingresso singola serata € 12,00 intero € 10 ridotto (studenti, under 25, soci Exwide)

Abbonamento a tutti i concerti € 38 intero, € 35 ridotto (studenti, under 25, soci Exwide)

Prevendite su Ticketone

