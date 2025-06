“Per il tuo cuore”: una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare a Pisa

Written by admin• 12:59 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Sabato 7 giugno, dalle 9 alle 18, in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa sarà attivo il Camper della Salute, un ambulatorio mobile per visite mediche gratuite dedicate alla prevenzione delle patologie cardiovascolari. L’iniziativa, intitolata “Per il tuo cuore”, è rivolta a tutti i cittadini e offre valutazioni personalizzate del rischio cardiovascolare e consulenze per adottare stili di vita più sani. Saranno inoltre fornite indicazioni per eventuali approfondimenti diagnostici.

L’evento, promosso dal Lions Club Pisa Host con il Comune di Pisa e la Misericordia di Pisa, è stato presentato oggi a Palazzo Gambacorti con la partecipazione dell’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, e dei rappresentanti del Lions Club, Valtere Amadio e Giuseppe Garcea.

“Le malattie cardiovascolari restano una delle principali cause di mortalità — sottolinea l’assessore Bonanno —. Questa iniziativa offre ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a controlli fondamentali per la prevenzione e la sensibilizzazione. Come Amministrazione comunale sosteniamo con convinzione questi momenti di informazione e prevenzione, strumenti essenziali per migliorare la salute della comunità.”

Durante la giornata, medici e cardiologi volontari valuteranno il rischio di infarto e ictus nei prossimi 10 anni, raccogliendo dati su età, peso, altezza e fattori di rischio come ipertensione, colesterolo alto, diabete e fumo. Saranno inoltre misurate pressione arteriosa, glicemia, circonferenza vita e altri parametri. Ai partecipanti verranno distribuiti opuscoli informativi con consigli per una buona salute cardiovascolare e una vita più sana.

L’iniziativa si basa sulle più recenti ricerche scientifiche che evidenziano l’importanza di un approccio integrato e olistico nella prevenzione delle malattie del cuore.

