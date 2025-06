“Peccioli: racconti di una stagione” arriva in Turchia, chiusura con Oscar Farinetti

Written by admin• 1:04 pm• Cultura, Peccioli, Pisa

PECCIOLI- Si conclude un progetto iniziato a luglio 2023 che ha visto Peccioli protagonista di un percorso dedicato all’arte contemporanea. La mostra fotografica “Peccioli: racconti di una stagione”, frutto di un programma di residenze e studi sociologici nel Borgo dei Borghi 2024, ha coinvolto i fotografi Karim El Maktafi, Camilla Ferrari, Sara Scanderebech e Riccardo Svelto, ed è arrivata nei giorni scorsi a Izmir (Smirne), in Turchia.

L’esposizione, curata da Earth Foundation, è stata ospitata dal 26 aprile al 2 giugno presso il Consolato d’Italia a Izmir. La chiusura dell’evento, voluta dal console Daniele Bianchi, ha visto la partecipazione dell’imprenditore Oscar Farinetti, che ha tenuto una conferenza sulle “10 mosse imprenditoriali per cambiare il mondo”.

Sul palco con lui anche il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, che ha presentato davanti a una platea internazionale le dieci mosse che hanno trasformato Peccioli, partendo dal racconto di come una discarica sia stata trasformata in un centro d’arte e risorsa per i cittadini. Nel corso della giornata si è svolto anche un incontro con la Municipalità di Izmir per condividere esperienze e invitare tecnici a visitare Peccioli. All’incontro hanno partecipato, oltre a membri della comunità italiana locale, anche Chiara Ventura, cofondatrice e vicepresidente di Earth Foundation.

La mostra si era inaugurata a Peccioli il 21 giugno 2024 negli spazi dell’ex automercato, dove è rimasta fino al 15 settembre. Successivamente è approdata a Verona negli spazi di Earth Foundation dal 27 marzo 2025, dove resterà visitabile fino al 21 settembre 2025, per poi arrivare quasi contemporaneamente al Consolato d’Italia di Izmir.

«Smirne, con i suoi circa 5 milioni di abitanti, è uno dei principali centri culturali e turistici della Turchia, posizionata strategicamente sul Mar Egeo — spiega il sindaco Macelloni —. Questa occasione ci ha permesso di entrare in contatto con una comunità italiana molto attiva e di presentare Peccioli a una platea internazionale, suscitando interesse per il nostro territorio e aprendo la strada a future visite dalla Turchia.»

Last modified: Giugno 4, 2025