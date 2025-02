‘Pensando ad Anna’: il docufilm su Pasquale Abatangelo arriva al cinema Arsenale di Pisa

Written by admin• 12:43 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il docufilm Pensando ad Anna, scritto e diretto da Tomaso Aramini, racconta la storia di Pasquale Abatangelo, un ex hippy e rapinatore di banche di Firenze, noto per la sua lotta per i diritti dei detenuti e per il suo coinvolgimento nelle rivolte carcerarie italiane degli anni ’70. Il film esplora la sua esperienza di prigionia, inclusa la sua partecipazione come uno dei tredici detenuti politici le cui scarcerazioni furono richieste dalle BR in cambio di Aldo Moro.

Realizzato con un approccio etnografico performativo, il docufilm alterna un’intervista con Abatangelo, una performance drammatica e materiale d’archivio, per offrire uno sguardo profondo sulla sua persona e sul contesto storico-sociale. La narrazione si sviluppa attraverso un montaggio che alterna momenti di mimesi e straniamento, coinvolgendo lo spettatore in una riflessione sul ruolo dei “delinquenti politicizzati” nelle lotte sociali degli anni ’70 e sul sistema giudiziario italiano. Le riprese, girate tra le celle dell’ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, vedono gli attori Luca Iervolino e Tiziana De Giacomo nei ruoli di Abatangelo e della sua amata Anna, scomparsa nel 2018.

Il film sarà proiettato il 13 febbraio 2025 al cinema Arsenale di Pisa.

