Peccioli: un anno da ‘Borgo dei Borghi’ tra successi e nuove sfide

PECCIOLI- La notte di Pasqua del 31 marzo 2024, mentre molti festeggiavano in famiglia, a Peccioli più di 600 cittadini si sono riuniti nella Galleria dei Giganti per seguire la finale del programma “Borgo dei Borghi” su Rai Tre. Quando la conduttrice Camila Raznovich ha annunciato che il borgo più bello d’Italia era Peccioli, l’intera sala è esplosa in un entusiasmo simile a quello di una finale sportiva.

Un anno dopo, il 31 marzo 2025, il titolo di “Borgo dei Borghi” rimarrà ufficialmente a Peccioli fino al 20 aprile, quando avrà luogo la prossima finale. Questo riconoscimento ha cambiato la percezione del borgo e, come intuì subito il sindaco Renzo Macelloni, ha portato a un cambiamento tangibile nella comunità. Macelloni, infatti, dichiarò subito dopo la vittoria che molte cose sarebbero cambiate, e così è stato.

Il successo di Peccioli non si è limitato a quell’unico momento, ma è stato il culmine di un processo in corso da anni. A ottobre 2024, Peccioli ha vinto il premio di “Borgo più amato d’Italia” agli Oscar del Turismo di Rimini, risultando il borgo con le migliori performance in termini di sentiment e popolarità, sulla base di 32 milioni di tracce digitali. A dicembre 2024, sempre a Peccioli, la comunità ha festeggiato anche l’assegnazione dell’Etico Ethical Award per aver trasformato un’emergenza ambientale in un’opportunità di sviluppo. Questo riconoscimento si unisce a un prestigioso elenco di premiati che include figure come Gino Strada e Josè Pepe Mujica.

Un ulteriore traguardo è arrivato quando, poche settimane fa, il portale Holidu ha inserito Peccioli tra le 30 località turistiche più ricercate online in Italia, piazzandola al 14° posto a livello nazionale, seconda in Toscana dopo Pienza. La media mensile di ricerche è stata di 50.430, un dato che ha confermato il crescente interesse per il borgo.

Il flusso turistico ha registrato un raddoppio delle presenze, con i 25.000 accessi all’ufficio turistico tra aprile 2023 e marzo 2024 che sono diventati quasi 50.000 nello stesso periodo successivo. I contenuti social promossi dal Comune hanno contribuito in modo significativo a questo successo, con un milione di visualizzazioni totali sui profili istituzionali di Facebook e Instagram e video virali, come quello della diretta Facebook del verdetto finale, che ha totalizzato quasi 60.000 visualizzazioni.

Anche le visite all’impianto di smaltimento e gestione rifiuti di Legoli sono aumentate, con un passaggio da 10.000 a 27.000 visitatori in un anno, segno di un crescente interesse verso le iniziative di sostenibilità e innovazione del territorio.

Peccioli ha trascorso un anno da “Borgo dei Borghi” che ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento, sia come luogo ideale in cui vivere che come meta turistica da scoprire. La comunità conserva nel cuore il ricordo di quel momento di grande gioia, emozione e orgoglio, ma guarda già al futuro, pronta a proseguire il suo percorso di crescita.

