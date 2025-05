Peccioli si prepara al nuovo villaggio scolastico: avviato il percorso di formazione e innovazione

Written by admin• 12:09 pm• Peccioli

PISA- È partito a maggio 2025 il lungo cammino verso l’apertura, prevista per settembre 2026, del nuovo villaggio scolastico di Peccioli. Dopo l’assegnazione dei lavori il 26 luglio 2023, il cantiere è ormai in fase avanzata, ma ora l’amministrazione comunale si concentra su una scelta fondamentale: definire il modello formativo di quello che sarà un vero e proprio polo della formazione.

Nei mesi scorsi, una delegazione composta da amministratori, personale comunale, dirigente scolastico e alcuni insegnanti dell’Istituto Comprensivo Fra Domenico da Peccioli ha avviato un tour di visite e partecipazioni a eventi per confrontarsi con esperienze innovative nel campo della didattica.

L’ultima tappa è stata all’Istituto Comprensivo 3 di Modena, struttura che comprende scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado distribuite su più edifici di epoche diverse. La scelta non è stata casuale: l’istituto modenese è da tempo esempio di innovazione didattica, ed è stato preso come modello per raccogliere spunti utili da integrare nel progetto formativo del villaggio scolastico di Peccioli.

Il nuovo polo educativo vedrà una collaborazione stretta tra architetti, arredatori ed esperti di metodologie didattiche all’avanguardia, con l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento moderno e funzionale per gli studenti.

Questa esperienza non è la prima: già alcuni mesi fa la delegazione aveva visitato l’Istituto Comprensivo 3 di Modena, mentre il 10 maggio scorso ha partecipato con grande interesse al primo convegno per la comunità scolastica, tenutosi presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare “Mimbelli” di Livorno.

Un percorso di confronto e innovazione che segna un passo decisivo verso la realizzazione di un modello formativo all’avanguardia per il territorio di Peccioli.

Last modified: Maggio 28, 2025