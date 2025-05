Le imprese italo-albanesi si incontrano a Pisa

Written by admin• 12:22 pm• Attualità, Pisa

PISA – L’imprenditoria albanese in Italia una ricchezza per la comunità e l’economia del territorio. Rida ospite a Pisa della comunità di imprenditori albanesi, con il club Italico Business di Roma.

Martedì 27 maggio si è svolto l’incontro di networking tra RIDA (Rete Italiana Delle Imprese Albanesi) e ITALICO Business Club, all’insegna della condivisione di opportunità e scambio di idee e progetti. L’evento ha visto la presenza di diversi imprenditori e professionisti provenienti dalla provincia di Pisa e da altre province toscane, insieme a colleghi venuti da Roma, Rovigo, Caserta, Cosenza e Tirana.

Il dibattito è stato interessante soprattutto per lo spirito collaborativo dei presenti, oltre ad aspetti delle varie problematiche delle imprese e del lavoro. Si è parlato delle varie opportunità legislative disponibili sui vari territori regionali dove spesso l’ubicazione di una nuova sede operativa permette scenari di sviluppo molto interessanti in ambito di investimento e soprattutto per lo sbocco di nuovi mercati.

Il presidente di RIDA dottor Vat Marashi ha portato i saluti della rete della diaspora delle imprese albanesi che ha visto il consueto incontro annuale tenutosi a Prishtina 10 giorni fa con la partecipazione di oltre 300 imprenditori provenienti da molti stati europei e Australia. Il presidente Marashi nel ringraziare tutti i partecipanti, ha esteso l’invito a tutti per la partecipazione al summit del 2026. Cataldo Pugliese presidente di ITALICO Business Club, nonché segretario generale di RIDA, ha sottolineato l’importanza di accelerare la valorizzazione del tessuto economico imprenditoriale albanese in Italia, caratterizzato da decine e decine di migliaia di imprenditori che contribuiscono all’economia del nostro paese. RIDA Insieme al club ITALICO, dopo anni di duro lavoro, sono nelle condizioni di poter innescare un percorso di innovazione e sviluppo per tutte le aziende aderenti, grazie a tutti i partner compreso l’incubatore di imprese inaugurato poche settimane fa in Campania. Le associazioni di cui sopra rappresentano un modello di economia collaborativa e di comunità, per come la storia ci insegna, con il popolo arberesh, gli albanesi d’Italia da circa 600 anni. L’evento pisano ha avuto la partecipazione del vicesindaco del comune di Pisa Raffaele Latrofa, che con il suo saluto ha manifestato ammirazione e gratitudine, e ha ribadito la piena disponibilità alla comunità albanese di Pisa. E’ intervenuto anche Fulvio Barion vicepresidente del sindacato datoriale ConfimpreseItalia, soffermandosi sulle opportunità e sui servizi sindacali dell’organizzazione di cui RIDA è aderente. Tutti gli imprenditori presenti, operatori in settori diversi, hanno espresso la necessità di collaborazione e la volontà di adesione per cogliere le opportunità offerte dal sistema associativo, di creare nuove relazioni sostenibili con altri imprenditori italo albanesi che operano in Italia e all’estero per crescere e espandersi in nuovi mercati.



Durante l’incontro il presidente di RIDA dr. Vat Marashi ha nominato Gentian Musta coordinatore di RIDA per la regione Toscana, e il titolare dell’azienda Tower Real Estate nel ringraziarlo della fiducia posta nella sua persona, ha dichiarato il suo più vivo impegno nel contribuire allo sviluppo dell’associazione in terra del Rinascimento. Inizia una nuova stagione per lo sviluppo associativo di RIDA che segna il suo prossimo incontro in Calabria, Regione dove sono presenti oltre 30 comuni di origine arbereshe, l’evento con la collaborazione del business Club Italico, si terrà il 21 giugno a Spezzano Albanese in provincia di Cosenza.

