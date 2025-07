Pd Pisa, il segretario regionale Emiliano Fossi sospende temporaneamente le attività congressuali. Diego Blasi nominato inviato del Pd Toscana a Pisa.

Written by admin• 4:22 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Luca Sani, responsabile organizzazione del PD toscano.

“Scelta necessaria per placare le tensioni createsi nell’ultimo periodo e cercare unità in vista delle regionali“



“L’intervento odierno del segretario regionale Pd, Emiliano Fossi, si è reso necessario a causa delle tensioni emerse in varie forme riguardo al congresso della federazione Pd di Pisa. Queste tensioni si sono manifestate sia attraverso posizioni espresse sui media, sia tramite dichiarazioni, ricorsi e lettere inviate anche alla segreteria regionale. Inoltre, la delibera della Commissione provinciale di garanzia che ha sospeso dall’attività di partito due candidati ha portato Fossi a sospendere il percorso congressuale. In questo contesto, è stato designato Diego Blasi, portavoce del Pd Toscana, come “inviato” dal segretario regionale per verificare come si sono svolti i fatti che hanno generato le tensioni, per avviare un lavoro politico di ricomposizione a livello locale e per definire un percorso chiaro per il partito in vista delle prossime scadenze, a partire dalle elezioni regionali“.

Così commenta Luca Sani, responsabile organizzazione del Pd toscano.

Last modified: Luglio 2, 2025